Кто такой Николай Приз: умерший бывший мэр Краснодара

В 1975-м Приз стал инструктором в Ейском горкоме КПСС, а 1982-м — его первым секретарем. Еще спустя четыре года будущий глава Краснодара вошел в состав партийного руководства региона. Первое время он был заведующим отделом строительства, а затем перешел на должность заместителя председателя. Отвечал за сектора строительства и коммунального хозяйства. При его участии в край обновил рекорд по вводу жилья — по 2,5 млн квадратов в год. Это стало возможным благодаря государственным источникам финансирования.