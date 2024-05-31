Кто такой Николай Приз: умерший бывший мэр Краснодара

Николай Приз — известный кубанский политик. Он родился 2 сентября 1946 года в семье шахтера и участника Великой Отечественной войны. Он учился в строительном техникуме в Ейске, а карьеру начал как плотник. Трудился в Строительной-монтажном управлении.
Затем Приз ушел в армию и вернулся в Ейск — строителем. Прошел путь от мастера до начальника отдела. Работу совмещал с учебой — в Краснодарском политехническом институте.
В 1975-м Приз стал инструктором в Ейском горкоме КПСС, а 1982-м — его первым секретарем. Еще спустя четыре года будущий глава Краснодара вошел в состав партийного руководства региона. Первое время он был заведующим отделом строительства, а затем перешел на должность заместителя председателя. Отвечал за сектора строительства и коммунального хозяйства. При его участии в край обновил рекорд по вводу жилья — по 2,5 млн квадратов в год. Это стало возможным благодаря государственным источникам финансирования.
В 1998-м Приз стал депутат Законодательного собрания Кубани. Он возглавил комитет промышленности, транспорту, связи, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и предпринимательству.
Еще спустя два года — в 2000-м — чиновник стал главой Краснодара. При нем бюджет краевой столицы увеличился более чем в два раза — с 8,6 до 19,5 млрд рублей. В городе появилась собственная набережная на берегу реки Кубань, дворец спорта «Олимп», аквапарки и другие досуговые и развлекательные центры.
Под руководством Николая Приза Краснодар признавался лучшим городом страны в конкурсе «Российский национальный Олимп» и лауреатом «Золотого рубля» как лучшая столица ЮФО по экономическому развитию.
За свою жизнь чиновник написал девять книг на социально-экономические и философские темы. Последнюю издал в 2018-м — «Космос и жизнь человечества».