В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготников

Он отметил, что все еще поступают жалобы граждан на отсутствие лекарственных препаратов льготных категорий в сети аптек ГУП РК «Крым-Фармация».
«В данный момент совместно с Министерством здравоохранения Республики Крым разрабатывается новая форма закупки препаратов и регулировки логистики и маршрутизации поставок. Помимо этого, пересмотрена схема обеспечения препаратами непосредственно медучреждений: в случае нехватки заведующие поликлиникой будут напрямую обращаться в “Крым-Фармацию”, а не пациенты», — написал Аксенов в своих соцсетях.
По мнению главы Крыма, такие меры ускорят процесс доставки лекарств на место и дадут возможность произвести замену препарата на аналог.
При этом Аксенов подчеркнул недопустимость отсутствия жизненно важных лекарств и необходимость предусмотреть определенный запас.
«Если дефицит все же возникает — урегулировать в ручном режиме этот вопрос, так как от наличия препаратов, которые люди принимают по графику, зависит жизнь человека. Здесь сбоев быть не может», — акцентировал он.
Аксенов добавил, что в ближайшее откроется новый канал связи — приемная директора «Крым-Фармации», «который лично будет курировать поступающие вопросы».
В начале февраля глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что «не доработал ситуацию» с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
Для решения проблем с обеспечением лекарствами граждане могут обращаться в Telegram-приемную министрерства здравоохранения по номеру