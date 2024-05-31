Мобильная связь может ухудшиться в Петербурге из-за нового закона

В Петербурге с начала года обсуждают идею о переносе сотовых вышек подальше от зданий. Авторы инициативы предлагают отодвинуть их на 100 метров от жилых домов и на 150 метров от социальных объектов. Такое предложение появилось из-за жалоб петербуржцев на неряшливые конструкции, которые нарушают вид из окна. Но, как оказалось, сами горожане могут пострадать от такого переноса вышек, ведь в этом случае качество мобильной связи ухудшится. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе МТС в Петербурге и Ленобласти.