Мобильная связь может ухудшиться в Петербурге из-за нового закона

В Петербурге с начала года обсуждают идею о переносе сотовых вышек подальше от зданий. Авторы инициативы предлагают отодвинуть их на 100 метров от жилых домов и на 150 метров от социальных объектов. Такое предложение появилось из-за жалоб петербуржцев на неряшливые конструкции, которые нарушают вид из окна. Но, как оказалось, сами горожане могут пострадать от такого переноса вышек, ведь в этом случае качество мобильной связи ухудшится. Об этом SPB.KP.RU сообщили в пресс-службе МТС в Петербурге и Ленобласти.
Как объяснили специалисты, расстояние, на котором устанавливают вышки, напрямую связано с необходимостью обеспечения высокого уровня сигнала на границе жилой застройки. Поэтому если их отодвинуть подальше, то сигнал станет слабым.
— Учитывая плотность застройки Петербурга, предлагаемая норма установки в 100 метров приведет к деградации качества связи в городе, — резюмировали в пресс-службе.