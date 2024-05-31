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В Казахстане 3 июня включатся сирены, граждан просят не паниковать

Сирены включат в первый день запланированных двухдневных учений в сейсмически опасных регионах.

Источник: Reuters

АЛМАТЫ, 31 мая — Sputnik. 3—4 июня в сейсмически опасных регионах Казахстана пройдут республиканские командно-штабные учения «Жер-2024», сообщила пресс-служба МЧС.

В списке города Алматы и Шымкент, Абайская, Жетысуская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская области.

«3 июня в 10:00 часов в рамках учений в указанных регионах будет осуществлена подача сигнала “Внимание всем!” посредством запуска сирено-речевых устройств, а также будут проводиться сейсмотренировки на объектах с массовым пребыванием людей».

говорится в сообщении.

В учениях задействуют республиканские и региональные службы гражданской защиты, а также местные исполнительные органы, которые будут отрабатывать действия в условиях разрушительного землетрясения.

«В ходе учений будут продемонстрированы аварийно-спасательные работы, мобильные пункты приема, палаточный лагерь и полевой медицинский госпиталь, предназначенные для принятия населения и оказания помощи пострадавшим жителям».

отметили в ведомстве.

Сегодня в Алматы пользователям мобильных устройств с ОС Android поступило тестовое оповещение в виде всплывающего окна с сообщением на казахском, русском и английском языках: «Не беспокойтесь. Проводится проверка системы оповещения населения».

«Оповещение приходит абонентам по всей зоне покрытия сети мобильными операторами, так и в отдельно выбранных географических зонах», — напомнили в акимате.

Система, к слову, работает в условиях перегрузки сетей.

«Главное преимущество технология Cell Broadcast — мгновенное и массовое оповещение сразу всех абонентов в зоне покрытия», — констатировали городские власти.

Следующим шагом, по планам акимата, станет интеграция Mass Alert с автоматической системой раннего оповещения о землетрясении ДЧС Алматы.

учения