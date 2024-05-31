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На Неве станцевали буксиры. Посмотрите, как это было

На Неве в Петербурге вальсировали буксиры.

В центре Петербурга жители и гости города днем 31 мая наблюдали фонтаны и маневры на Неве. Это вальс буксиров — традиционное шоу в рамках Фестиваля ледоколов, который стартовал накануне.

Полноценное шоу запланировано на субботу, 1 июня. Полюбоваться им можно будет с 14 до 15 часов. Сегодня, вероятно, прошла репетиция.

Десятый, юбилейный, Фестиваль ледоколов стартовал в Петербурге 30 мая и стал частью празднования Дня города, которое в этом году проводят в несколько заходов. Сегодня на фестивале выступают артисты барабанных шоу, а в воскресенье пройдет парусная регата.

Напомним, что проезд по набережной Лейтенанта Шмидта в связи с фестивалем в выходные будет частично закрыт.