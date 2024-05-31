На Неве станцевали буксиры. Посмотрите, как это было

Десятый, юбилейный, Фестиваль ледоколов стартовал в Петербурге 30 мая и стал частью празднования Дня города, которое в этом году проводят в несколько заходов. Сегодня на фестивале выступают артисты барабанных шоу, а в воскресенье пройдет парусная регата.