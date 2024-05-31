Омичи массово жалуются на засыпанные «пеплом» городские улицы

Интересно, что официального комментария властей и контролирующих ведомств пока не поступало. Между тем это уже не первый случай «посыпания пеплом» городских улиц. Аналогичный случай был зафиксирован 21 мая. Тогда на жалобы омичей отреагировала прокуратура — в ведомстве инициировали проверку.