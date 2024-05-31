Омичи массово жалуются на засыпанные «пеплом» городские улицы

Уже несколько дней в социальных сетях омичи массово жалуются на то, что в воздухе Омска летают какие-то серые хлопья. Они оседают на машинах и одежде, соответствующие фото прилагаются.
Последние сообщения датированы утром сегодняшнего дня: фотографию засыпанной «пеплом» машины разместил житель Чкаловского поселка. Ранее о таких же фактах сообщали жители домов на Космическом проспекте, Б. Хмельницкого, Омской, Иркутской, посетители парка 30-летия ВЛКСМ.
Интересно, что официального комментария властей и контролирующих ведомств пока не поступало. Между тем это уже не первый случай «посыпания пеплом» городских улиц. Аналогичный случай был зафиксирован 21 мая. Тогда на жалобы омичей отреагировала прокуратура — в ведомстве инициировали проверку.