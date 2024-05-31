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Воронежцам рассказали, как пройдут школьные выпускные в 2024 году

Образовательные учреждения проведут торжественное вручение аттестатов.

Выпускные вечера в Воронежской области пройдут в пятницу и субботу, 28 и 29 июня. В этом году в областном центре вновь не будет общегородского выпускного. О том, как в школах будут организованы события, рассказала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в ходе прямого эфира в пятницу, 31 мая.

— Основная часть выпускного — торжественное вручение аттестатов. Его организация возложена на образовательные учреждения. Все рекомендации администрации школ даны. Церемонию вручения аттестатов можно проводить как внутри школы, так и на внутреннем дворе. Но изначально мероприятие должно быть продумано до мелочей, должны быть отработаны шаги на случай возникновения нештатных ситуаций. Все остальные части — инициатива и пожелания родителей и детей, — рассказала Наталья Салогубова.

В этом учебном году воронежских выпускников после сдачи ЕГЭ впервые после долгого перерыва будут награждать не только золотыми, но и серебряными медалями. Награду вручат школьникам, у которых в аттестате одна или две четверки.

В последний раз традиционный общегородской выпускной в Воронеже проходил в 2022 году. Тогда в парке «Алые паруса» мероприятие собрало около 5 тыс. выпускников и преподавателей. Организации праздника сопутствовали беспрецедентные меры безопасности. Хедлайнерами вечера стали московские артисты.

образование