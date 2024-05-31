Воронежцам рассказали, как пройдут школьные выпускные в 2024 году

Выпускные вечера в Воронежской области пройдут в пятницу и субботу, 28 и 29 июня. В этом году в областном центре вновь не будет общегородского выпускного. О том, как в школах будут организованы события, рассказала министр образования Воронежской области Наталья Салогубова в ходе прямого эфира в пятницу, 31 мая.