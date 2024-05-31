В ночь на 1 июня Дворцовый мост разведут под музыку

К слову, День города в Петербурге отмечается 27 мая, однако часть праздничной программы перенесли на выходные. Так, представление «Классика на Дворцовой» пройдет сегодня, 31 мая. После этого выступит оркестр Музыкального театра имени Шаляпина со своим проектом «Музыка Дворцового моста» на Адмиралтейской набережной.