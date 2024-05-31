В ночь на 1 июня Дворцовый мост разведут под музыку

В Петербурге в ночь на 1 июня изменится график разводки Дворцового моста. В честь Дня рождения города переправу разведут ровно в 00:00 часов. Об этом сообщила пресс-служба «Мостотреста».
— Дворцовый мост разведут под «Гимн Великому городу» Глиэра. В этот момент также будут зажжены огни на Ростральных колоннах. В праздничном концерте «Музыка Дворцового моста» прозвучат известные произведения русской классики, — рассказали в организации.
В «Мостотресте» добавили, что в графике разводки остальных переправ никаких изменений не ожидается. Они поднимут свои крылья согласно утвержденному для навигации расписанию.
К слову, День города в Петербурге отмечается 27 мая, однако часть праздничной программы перенесли на выходные. Так, представление «Классика на Дворцовой» пройдет сегодня, 31 мая. После этого выступит оркестр Музыкального театра имени Шаляпина со своим проектом «Музыка Дворцового моста» на Адмиралтейской набережной.