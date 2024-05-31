В Краснодаре изменится маршрут трех трамваев 3 и 4 июня. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. На пересечении улицы Титаровской и им. Ковтюха отремонтируют трамвайные пути.
«Здесь заменят рельсошпальную решетку», — уточнили в мэрии.
Так, трамваи № 6 отправятся из Юбилейного микрорайона в 21:21, а от улицы им. Димитрова — в 22:20. Составы № 7 поедут от Западного депо в 21:34. От улицы им. Димитрова трамваи отправятся в 22:26.
Трамваи № 22 поедут от улицы им. Димитрова в 21:38. От улицы им. Петра Метальникова составы отправятся в 21:42.
После 21:45 трамваи № 6, 7 и 22 проследуют до конечной остановки «Хладокомбинат» на улице им. Стасова.