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Из плена освобождены четверо самарских военнослужащих

Освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

— Рада сообщить о возвращении на Родину 75 российских военнослужащих, четверо из которых — жители Самарской области, — сообщила в пятницу, 31 мая, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в тг.

Как она добавила, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

— Эти хорошие новости мы сообщили родственникам наших земляков. Поинтересовались имеющимися у них проблемными вопросами. Будем оказывать им всевозможную помощь и поддержку, — подчеркнула Ольга Гальцова.

права человека