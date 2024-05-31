Из плена освобождены четверо самарских военнослужащих

— Рада сообщить о возвращении на Родину 75 российских военнослужащих, четверо из которых — жители Самарской области, — сообщила в пятницу, 31 мая, Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова в тг.
Как она добавила, освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации.
— Эти хорошие новости мы сообщили родственникам наших земляков. Поинтересовались имеющимися у них проблемными вопросами. Будем оказывать им всевозможную помощь и поддержку, — подчеркнула Ольга Гальцова.