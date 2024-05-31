Воронежцев предупредили о задержках списания оплаты в городском транспорте

Воронежцев предупредили о задержках списания платы в городском транспорте. За поездки в период с 23 по 27 мая плата может быть списана позднее начиная с 31 мая. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса ООО «Сбертройка».
Технология оплаты в городском транспорте устроена так, что обработка платежей может занимать до четырех суток. Задержка списания денег с банковской карты происходит в связи с отложенной обработкой платежа банком.
— Обращаем ваше внимание: это не двойное списание, а отложенное. Не стоит переживать — средства будут списаны один раз с задержкой, а не два. Все ваши поездки можно проверить в личном кабинете, — подчеркнули специалисты сервиса.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в региональное министерство тарифного регулирования поступила заявка на пересмотр тарифа на перевозки в общественном транспорте в Воронеже и районах области.