Гостиный ряд в Арзамасе назвали одной из лучших торговых улиц России

Гостиный ряд в Арзамасе стал победителем Всероссийского конкурса «Торговля России» в номинации «Лучшая торговая улица». Об этом сообщил мэр Александр Щелоков в соцсетях.
В списке лучших торговых улиц России также оказались Малая Бронная Москвы, Вайнера в Екатеринбурге, а также улицы Тулы, Кисловодска и Красноярска.
Сейчас на Гостином ряду открыты 20 магазинов — их вывески стилизованы под старину, чтобы создать атмосферу исторической улицы XX века. В будущем планируется открыть еще несколько торговых точек: некоторые из них будут представлять общепит. Также продолжится благоустройство самой улицы.
«Для нас этот факт — признание Минпромторгом РФ и федеральным правительством верности направления в деле развития Арзамаса. А еще это большой кредит доверия, — подчеркнул Александр Щелоков. — Важно, чтобы статус главной купеческой, уникальной торговой улицы на рельефе вернулся к Гостиному ряду, как это было в “золотом” веке Арзамаса».
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