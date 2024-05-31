Гостиный ряд в Арзамасе назвали одной из лучших торговых улиц России

«Для нас этот факт — признание Минпромторгом РФ и федеральным правительством верности направления в деле развития Арзамаса. А еще это большой кредит доверия, — подчеркнул Александр Щелоков. — Важно, чтобы статус главной купеческой, уникальной торговой улицы на рельефе вернулся к Гостиному ряду, как это было в “золотом” веке Арзамаса».