В Ростове женщина родила первенца в 56 лет

Познать счастье материнства пациентке помогли врачи института акушерства и педиатрии (НИИАП) РостГМУ. Женщина наблюдалась у докторов в течение практически всего срока беременности. Плод вели с шести недель. Каждую неделю будущая мама проходила обследования и посещала медиков, которые корректировали терапию и тщательно выверяли дозу того или иного препарата.