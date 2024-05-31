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В Ростове женщина родила первенца в 56 лет

Ей помогли врачи.

В Ростове женщина родила первенца в 56 лет. Об этом сообщает донской минздрав.

Познать счастье материнства пациентке помогли врачи института акушерства и педиатрии (НИИАП) РостГМУ. Женщина наблюдалась у докторов в течение практически всего срока беременности. Плод вели с шести недель. Каждую неделю будущая мама проходила обследования и посещала медиков, которые корректировали терапию и тщательно выверяли дозу того или иного препарата.

«Случай достаточно редкий, но такой зрелый возраст не является противопоказанием для деторождения. И когда пациентка находится под наблюдением грамотных специалистов, то результат будет соответствующий», — пояснил замдиректора НИИАП по научно-исследовательской работе, доктор наук, профессор Александр Рымашевский.

Известный донской врач добавил, что в практике врачей института были и другие подобные случаи. Так, медики смогли помочь стать мамой даже женщине в возрасте 62 лет.

А ранее мы рассказывали, что в Ростове женщина в 37 лет родила 10-го ребёнка.