Под Краснодаром в реке нашли тело предпринимателя, утонувшего при спасении людей

В ночь с 27 на 28 мая компания из двух девушек и парня купались и пили алкоголь на берегу реки Кубань в СНТ «Здоровье». Одна из девушек полезла в реку. Когда ее стало уносить течением, остальные отдыхающие попытались ее спасти. Парня и вторую девушку также стало уносить течением реки и они начали звать на помощь. Проживавший неподалеку предприниматель вышел на крики и помог выбраться на берег парню и девушке. Однако вторую отдыхающую и самого Владимира Маерова унесло течением реки.