Под Краснодаром в реке нашли тело предпринимателя, утонувшего при спасении людей

В ночь с 27 на 28 мая компания из двух девушек и парня купались и пили алкоголь на берегу реки Кубань в СНТ «Здоровье». Одна из девушек полезла в реку. Когда ее стало уносить течением, остальные отдыхающие попытались ее спасти. Парня и вторую девушку также стало уносить течением реки и они начали звать на помощь. Проживавший неподалеку предприниматель вышел на крики и помог выбраться на берег парню и девушке. Однако вторую отдыхающую и самого Владимира Маерова унесло течением реки.
В течение нескольких дней спасатели искали погибших. 31 мая тело предпринимателя нашли в русле реки Кубань неподалеку от места его исчезновения.
В Тахтамукайском межрайонном следственном отделе проводится доследственная проверка. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего. Поиски тела девушки продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Владимир Маеров являлся краснодарским бизнесменом, меценатом, главой краевой общественной организации цыган. В цыганских сообществах в соцсетях его называли Хоня.