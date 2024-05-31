В Екатеринбурге появилась улица Демьяненко и сквер Габдуллы Тукая

В Екатеринбурге появится улица Демьяненко, название выбрали в честь уроженца Свердловска Александра Демьяменко. Он получил наибольшую известность по роли Шурика в фильмах Леонида Гайдая. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
— Также название дали скверу, расположенному на перекрестке улиц Антона Валека и Шейнкмана. Ему присвоили имя поэта, переводчика, критика, публициста и общественного деятеля Габдуллы Тукая, — рассказали в администрации Екатеринбурга.
Известно, что в июне в Екатеринбурге установят мемориальную доску герою Великой Отечественной войны Виктору Чернышенко на фасаде здания прокуратуры Ленинского района. Оно находится на улице Добролюбова, 2.
Кроме того, комиссия по топонимике выбрала двум проектируемым в городе улицам названия. Они располагаются в Чкаловском районе. Теперь в городе есть переулки Миндальный и Шелковый.
Напомним, в Екатеринбурге сквер на Вторчермете назвали в честь уральского поэта Бориса Рыжего. Известно, что сквер находится рядом с домом, где жил автор. Событие приурочили к 50-летию поэта.