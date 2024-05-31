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Врач рассказал, чем жара опасна для здоровья

Жара может негативно сказываться на состоянии людей.

Сейчас в Ричмонде: +16° 6 м/с 55% 764 мм рт. ст. +17°

Жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьёзными нарушениями работы организма, рассказал российский терапевт Андрей Рябков.

По его словам, обезвоживание способно ослабить человека, ухудшить кровоток и увеличить риски для сердца. Одним из самых серьёзных последствий перегрева может стать тепловой удар.

— Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи. Помимо этого, жара может повышать уровень стресса, ухудшать концентрацию внимания, сон и работоспособность человека. Негативное влияние она оказывает и на кожу, вызывая обгорание и преждевременное старение, — сказал Рябков.

Тем, кто принимает антибиотики или химиотерапевтические препараты, лучше всего избегать нахождения на открытом солнце, потому что они повышают чувствительность кожи и могут спровоцировать появление солнечных ожогов.

Источник: gazeta.ru.

здоровье