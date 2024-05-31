Врач рассказал, чем жара опасна для здоровья

Жара может негативно сказываться на состоянии людей, в том числе повышать температуру тела, что грозит обезвоживанием и серьёзными нарушениями работы организма, рассказал российский терапевт Андрей Рябков.
По его словам, обезвоживание способно ослабить человека, ухудшить кровоток и увеличить риски для сердца. Одним из самых серьёзных последствий перегрева может стать тепловой удар.
— Тепловой удар требует немедленной медицинской помощи. Помимо этого, жара может повышать уровень стресса, ухудшать концентрацию внимания, сон и работоспособность человека. Негативное влияние она оказывает и на кожу, вызывая обгорание и преждевременное старение, — сказал Рябков.
Тем, кто принимает антибиотики или химиотерапевтические препараты, лучше всего избегать нахождения на открытом солнце, потому что они повышают чувствительность кожи и могут спровоцировать появление солнечных ожогов.
Источник: gazeta.ru.