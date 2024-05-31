Отключение горячей воды в Перми: рассказываем, в каких районах с 3 по 21 июня 2024 не будет воды

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит ежегодную плановую проверку прочности и герметичности тепловых сетей. В июне 2024 года профилактика пройдет на трубопроводах, по которым тепло и горячая вода поступают в 1130 домов Перми. С 3 июня 2024 года опрессовка трубопроводов начнется в ряде домов микрорайонов Закамск, Островский, Крохалева и других районов Перми. На время проверки теплосетей в многоквартирных домах города отключат горячее водоснабжение.