Отключение горячей воды в Перми: рассказываем, в каких районах с 3 по 21 июня 2024 не будет воды

Публикуем график отключения горячей воды в Перми с 3 по 21 июня 2024 года по районам.
Пермский филиал ПАО «Т Плюс» проводит ежегодную плановую проверку прочности и герметичности тепловых сетей. В июне 2024 года профилактика пройдет на трубопроводах, по которым тепло и горячая вода поступают в 1130 домов Перми. С 3 июня 2024 года опрессовка трубопроводов начнется в ряде домов микрорайонов Закамск, Островский, Крохалева и других районов Перми. На время проверки теплосетей в многоквартирных домах города отключат горячее водоснабжение.
Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды в домах Перми обязаны предупреждать УК и ТСЖ. Уточнить информацию также можно на сайте энергокомпании в разделе «Гидравлические испытания».
При готовности тепломагистралей и завершении всех работ на внутридомовом оборудовании подачу горячей воды в Перми могут возобновить раньше заявленного срока. Обычно горячую воду в многоквартирных домах отключают на две недели.
Если после окончания гидравлических испытаний горячую воду не дали, то необходимо сообщить в обслуживающую дом организацию. Также можно обратиться в Тепловую справочную службу по тел.
Публикуем график отключения горячей воды в Перми с 3 по 21 июня 2024 года по районам
В период с 3 по 7 июня 2024 года горячую воду отключат в следующих домах:
ул. Автозаводская, 2, 3а, 3 В, 3е, 3и, 3 г, 5, 5а, 6;
ул. Ардатовская, 36, 38, 40;
ул. Безымянная, 1;
Бетонный переулок, 2, 4, 5;
ул. Д. Гальперина, 1, 2, 3, 6, 7а, 8, 11, 12, 12а, 14, 14а, 17а, 17б, 20;
ул. Магистральная, 1а, 1б, 3, 4, 11;
ул. Маршала Рыбалко, 1а, 2а;
ул. Новоржевская, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46;
ул. Победы, 25, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 41, 46;
ул. Правобережная, 3, 12, 18;
ул. Причальная, 1а, 2, 5, 7, 7а, 9, 11;
ул. Сивашская, 6, 7, 14, 17;
ул. Торговая, 11, 20;
ул. Чебоксарская, 1, 3, 10, 12, 27, 29, 31, 31а;
ул. Чистопольская, 14, 21, 21а, 23, 23а, 25, 27, 29, 31;
ул. Щигровская, 4, 4а, 10, 18а;
ул. Лужская, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16;
ул. Хвойная, 3, 3а, 12, 14;
ул. Рощинская, 4, 6, 8;
ул. Яранская, 11;
ул. Ядринская, 6, 10, 12, 16, 18;
ул. Уржумская, 2, 3, 4;
ул. Саянская, 3, 5, 7, 9;
ул. Сысольская, 1, 3, 5, 5а, 7, 9а;
ул. Маршала Рыбалко, 1а, 2а, 81, 85, 85а, 85б, 85 В, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 95а, 97, 99, 99а, 99б, 101, 101а, 101б, 103, 103а, 103б, 105, 105а, 106, 107, 107а, 107б, 107 В, 109, 109а, 109б, 111, 111а, 113;
ул. Ямпольская, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15.
С 3 по 17 июня 2024 года в Перми горячей воды не будет в домах:
ул. Промышленная, 110, 111, 113.
С 5 по 19 июня 2024 года горячую воду отключат в домах:
ул. Мира, 116, 118, 118/1, 120, 122, 122а, 122/1, 122/2, 124, 126, 126а, 128, 130, 132;
шоссе Космонавтов, 160, 162, 164, 164б, 164 В, 166, 166а, 166б, 166 В, 166 г, 194, 194а, 201, 203, 203а, 205, 207, 209.
В период 6 по 20 июня 2024 года отключение горячей воды запланировано в домах:
ул. Н. Гусарова, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9, 9а, 9/2, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 26;
ул. Академика Курчатова, 1, 1а, 1б, 1 В, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 9;
ул. А. Лодыгина, 16, 18, 20, 26, 28, 28а, 28б, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46/1, 46/2, 48, 48а, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 52а, 52б, 53, 53а, 54, 54/1, 55, 56, 56/1, 57, 61;
ул. Тбилисская, 1, 1а, 1а/2, 1б, 3, 5, 7, 7а, 9, 9а, 9б, 11, 13, 17, 19, 21а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;
ул. А. Солдатова, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 14а, 16, 17, 17а, 24;
ул. П. Яблочкова, 17, 19, 21, 23, 23а, 23б, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 48/1, 48/2;
ул. Муромская, 16а, 18, 24а, 26, 28, 32;
ул. Е. Ярославского, 60;
ул. Вижайская, 11, 14, 14а, 15, 16, 16а, 18, 19, 19б, 19а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
ул. Кояновская, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 10;
ул. Бородинская, 23, 26, 28;
ул. А. Никулина, 35, 41, 47;
ул. Таборская, 12, 14, 20, 22, 22а;
ул. Люблинская, 9, 11, 13, 24;
ул. Газеты «Звезда», 60;
ул. Полины Осипенко, 41а, 43, 44;
ул. Сибирская, 67, 71, 73, 75, 78а, 80, 84;
ул. 25-го Октября, 101, 106;
ул. А. Карпинского, 125.
С 7 по 21 июня 2024 года горячую воду отключат в домах:
ул. Н. Островского, 46а;
ул. Тихая, 22, 23;
ул. Рабоче-Крестьянская, 2, 6, 6, 12, 17, 19, 21;
ул. Серединная, 2, 3;
ул. Революции, 7, 9а, 26, 27, 28, 30;
ул. Газеты «Звезда», 33, 35, 42, 42а;
ул. Народовольческая, 3, 3а, 4, 23, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 42, 46, 46/3;
бульвар Гагарина, 26, 28, 28а, 30а, 30б, 32, 32а;
проспект Комсомольский, 44, 46;
ул. Н. Краснова, 24, 25, 26;
ул. А. Пушкина, 66, 68а, 72, 76;
ул. А. Швецова, 31а;
ул. Екатерининская, 74.