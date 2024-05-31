ПМЭФ неделю будет сужать и перекрывать улицы в Петербурге

С 0:00 3 июня до 23:59 8 июня будет закрыто движение между аэропортом и КАД: перекроют Стартовую улицу от Быковской улицы до Внуковской улицы, Домодедовскую улицу от улицы Пилотов до Внуковской и Внуковскую улицу от дома 2 до Домодедовской, сообщает 31 мая пресс-служба комитета по транспорту.
С 6:00 5 июня до 23:59 8 июня участки Пулковского шоссе от Красносельского шоссе до Дунайского проспекта, Петербургского шоссе от Пулковского до Кузьминского шоссе и Витебского проспекта от Московского до Петербургского шоссе будут закрыты для грузовиков тяжелее 3,5 тонн.
С полуночи 3 июня до 23:59 8 июня сузят проезжую часть на Дороге в аэропорт, Киевском шоссе на пересечении с Красносельским шоссе, Петербургском шоссе на пересечении с Витебским проспектом и Пулковском шоссе в районе съезда на Петербургское шоссе. А с 0:00 4 июня до 23:59 9 июня аналогичные ограничения введут:
- на Вознесенском проспекте от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы;
- на улице Марата вдоль дома 11;
- на Михайловской улице вдоль дома 1/7;
- на четной стороне набережной Мойки от дома 24 до Певческого моста и вдоль дома 2 по переулку Антоненко;
- на 6-й Советской улице вдоль дома 12;
- на нечетной стороне набережной Мойки между домами 97 и 99;
- на улице Чайковского от дома 15 по Чайковского до дома 5/19 по Литейному проспекту;
- на Стремянной улице вдоль дома 8;
- в переулке Антоненко вдоль дома 2;
- на Малой Морской улице вдоль дома 14;
- на Почтамтской улице вдоль дома 4;
- на Исаакиевской площади вдоль дома 1 по Вознесенскому проспекту;
- на Вознесенском проспекте вдоль дома 6;
- на Малой Морской улице вдоль дома 7−9 по Невскому проспекту;
- на проспекте Римского-Корсакова вдоль дома 5−7;
- в Никольском переулке вдоль дома 62 по Садовой улице;
- на набережной Крюкова канала вдоль дома 62 по Садовой;
- на Гончарной улице вдоль дома 4;
- на Малом проспекте В. О. от набережной Макарова до 2−3-й линий В. О.;
- на Галерной улице вдоль дома 15.
Также на ряде улиц введут запрет остановки транспорта. С 8:00 1 июня и до 23:59 8 июня он будет действовать на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской и самой Внуковской улице. А с 0:00 3 июня, тоже до конца дня 8 июня, парковаться запретят на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта и всех участках, где сузят проезжую часть с 4 июня.