ПМЭФ неделю будет сужать и перекрывать улицы в Петербурге

Также на ряде улиц введут запрет остановки транспорта. С 8:00 1 июня и до 23:59 8 июня он будет действовать на улице Пилотов от Домодедовской улицы до Стартовой улицы, Стартовой улице от улицы Пилотов до Внуковской улицы, Домодедовской улице от улицы Пилотов до Внуковской и самой Внуковской улице. А с 0:00 3 июня, тоже до конца дня 8 июня, парковаться запретят на Петербургском шоссе от Пулковского шоссе до Витебского проспекта и всех участках, где сузят проезжую часть с 4 июня.