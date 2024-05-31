Путин назвал безобразием, когда ребенка забирают из-за «неработающей печки»

На встрече с главой государства Львова-Белова рассказала, что приехала в один из регионов, где трое детей 4 месяца находятся в соцучреждении. Когда стали разбираться, почему так произошло, оказалось, что дома у семьи не работала печка — из-за этого забрали детей. Она обратила внимание, что на их содержание уже было выделено более 1 млн, «а печка стоит 90 тысяч рублей, это неправильно». Президент поинтересовался, в каком регионе произошла такая ситуация, на что уполномоченный по правам ребенка сказала, что «не очень хочет подставлять регион».
«Послушайте, это же не шутки, это же безобразие», — указал глава государства. Львова-Белова отметила, что это «повсеместная практика». «Где это было, скажите мне?» — уточнил президент. Омбудсмен ответила, что в Красноярском крае.
Львова-Белова рассказала, что в ситуацию вмешались — детей вернули матери, печку починили. Она также уточнила, что об этой ситуации поговорила с губернатором края Михаилом Котюковым и они договорились, что будут «полностью менять систему».
«Учреждения должны были обратиться в местные органы власти, и те должны были отреагировать, а не детей забирать», — указал Путин.