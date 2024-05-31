Путин назвал безобразием, когда ребенка забирают из-за «неработающей печки»

На встрече с главой государства Львова-Белова рассказала, что приехала в один из регионов, где трое детей 4 месяца находятся в соцучреждении. Когда стали разбираться, почему так произошло, оказалось, что дома у семьи не работала печка — из-за этого забрали детей. Она обратила внимание, что на их содержание уже было выделено более 1 млн, «а печка стоит 90 тысяч рублей, это неправильно». Президент поинтересовался, в каком регионе произошла такая ситуация, на что уполномоченный по правам ребенка сказала, что «не очень хочет подставлять регион».