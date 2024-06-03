Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Диетолог Денисенко назвала лучшее меню для жаркой погоды

В жару аппетит снижается, а пища переваривается хуже. Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как правильно питаться летом, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.

В жару аппетит снижается, а пища переваривается хуже. Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как правильно питаться летом, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.

— «Сместить» режим питания — пусть основные приемы пищи будут утром и вечером, а днем — легкие перекусы, — посоветовала эксперт.

Диетолог призвала есть маленькими порциями и часто, тогда блюда быстро переварятся и не будет чувства тяжести. Перекусы днем важны, чтобы вечером «не наброситься» на еду.

Кроме того, в летнее время года лучше всего собрать меню, состоящее из большого количества овощей и фруктов, а также нежирных сортов мяса и холодных супов. Денисенко объяснила, что растительные продукты за счет большого количества клетчатки улучшают пищеварение и забирают лишнее тепло, помогая охладиться.

Для того чтобы поддержать тонус мышц, важно снабжать организм белком. Помимо мяса, диетолог порекомендовала чаще есть творог, йогурты и кефир.

Как уточнила эксперт, также можно есть холодные супы, которые не только полезны, но и способны уменьшать жажду. По словам Денисенко, это происходит благодаря их кислому вкусу, который увеличивает слюноотделение, передает КР.

В свою очередь диетолог Елена Соломатина подтвердила, что в ежедневное меню стоит включить молочную продукцию, например, творог и сыр, а также нежирное мясо.

дом