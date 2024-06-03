Диетолог Денисенко назвала лучшее меню для жаркой погоды

В жару аппетит снижается, а пища переваривается хуже. Диетолог Людмила Денисенко рассказала, как правильно питаться летом, чтобы поддерживать хорошее самочувствие.
— «Сместить» режим питания — пусть основные приемы пищи будут утром и вечером, а днем — легкие перекусы, — посоветовала эксперт.
Диетолог призвала есть маленькими порциями и часто, тогда блюда быстро переварятся и не будет чувства тяжести. Перекусы днем важны, чтобы вечером «не наброситься» на еду.
Кроме того, в летнее время года лучше всего собрать меню, состоящее из большого количества овощей и фруктов, а также нежирных сортов мяса и холодных супов. Денисенко объяснила, что растительные продукты за счет большого количества клетчатки улучшают пищеварение и забирают лишнее тепло, помогая охладиться.
Для того чтобы поддержать тонус мышц, важно снабжать организм белком. Помимо мяса, диетолог порекомендовала чаще есть творог, йогурты и кефир.
Как уточнила эксперт, также можно есть холодные супы, которые не только полезны, но и способны уменьшать жажду. По словам Денисенко, это происходит благодаря их кислому вкусу, который увеличивает слюноотделение, передает КР.
В свою очередь диетолог Елена Соломатина подтвердила, что в ежедневное меню стоит включить молочную продукцию, например, творог и сыр, а также нежирное мясо.