Диетолог Денисенко назвала лучшее меню для жаркой погоды

Кроме того, в летнее время года лучше всего собрать меню, состоящее из большого количества овощей и фруктов, а также нежирных сортов мяса и холодных супов. Денисенко объяснила, что растительные продукты за счет большого количества клетчатки улучшают пищеварение и забирают лишнее тепло, помогая охладиться.