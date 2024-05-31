В Казани временно изменится схема движения автобусов №№ 15, 29, 75

Общественный транспорт будет курсировать в прямом направлении по ул. Право-Булачная — ул. М. Межлаука — ул. Московская — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия и далее по маршруту. Изменения в схеме движения будут действовать с 21:00 1 июня до завершения работ.