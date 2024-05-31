В Казани временно изменится схема движения автобусов №№ 15, 29, 75

В Казани с 1 июня временно изменится схема движения автобусов №№ 15, 29, 75. Это связано с проведением ремонтных работ на участке от ул. М. Джалиля до ул. Чернышевского по ул. Право-Булачной.
Общественный транспорт будет курсировать в прямом направлении по ул. Право-Булачная — ул. М. Межлаука — ул. Московская — ул. Ташаяк — пл. Тысячелетия и далее по маршруту. Изменения в схеме движения будут действовать с 21:00 1 июня до завершения работ.
На это же время перестанут курсировать троллейбусы № 2 «Станция метро площадь Тукая — ул. Академика Арбузова» (кольцевой маршрут), сообщили в комитете по транспорту Казани.
Напомним, на ул. Право-Булачной ограничат движение транспорта и пешеходов почти на сутки. Причиной стало строительство газопровода.