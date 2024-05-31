Не стало директора Ботанического сада БФУ

Работу в ботсаду Калининграда Татьяна Александровна начала в 1974 году экскурсоводом. Несколько лет возглавляла лабораторию дендрологии, с 2000 года — директор. Полвека она посвятила сохранению и развитию заповедного и любимого многими места. Сама ботсад она обожала.