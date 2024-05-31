Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Не стало директора Ботанического сада БФУ

Татьяна Яковлева ушла на 73 году жизни.

Источник: БФУ им. И. Канта

Из жизни ушла директор Ботанического сада БФУ им. Канта Татьяна Яковлева. Ей было 72 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Работу в ботсаду Калининграда Татьяна Александровна начала в 1974 году экскурсоводом. Несколько лет возглавляла лабораторию дендрологии, с 2000 года — директор. Полвека она посвятила сохранению и развитию заповедного и любимого многими места. Сама ботсад она обожала.

«Под ее руководством сад в прямом смысле этого слова расцвел: за 20 лет количество таксонов увеличилось на 30% — и все они цветут. Ботанический сад — ее первый и самый любимый ребенок!», — говорят родные Татьяны Яковлевой.

Отмечается, что Татьяна Яковлева активно занималась вопросами интродукции и акклиматизации растений в Калининградской области. Является автором научных статей о редких и охраняемых растений региона и сада.

Прощание с Татьяной Александровной состоится 3 июня в храме Герасима Болдинского по адресу ул. Колхозная, 41. Начало в 14.45.