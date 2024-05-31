Не стало директора Ботанического сада БФУ

Из жизни ушла директор Ботанического сада БФУ им. Канта Татьяна Яковлева. Ей было 72 года. Об этом сообщает пресс-служба университета.
Работу в ботсаду Калининграда Татьяна Александровна начала в 1974 году экскурсоводом. Несколько лет возглавляла лабораторию дендрологии, с 2000 года — директор. Полвека она посвятила сохранению и развитию заповедного и любимого многими места. Сама ботсад она обожала.
«Под ее руководством сад в прямом смысле этого слова расцвел: за 20 лет количество таксонов увеличилось на 30% — и все они цветут. Ботанический сад — ее первый и самый любимый ребенок!», — говорят родные Татьяны Яковлевой.
Отмечается, что Татьяна Яковлева активно занималась вопросами интродукции и акклиматизации растений в Калининградской области. Является автором научных статей о редких и охраняемых растений региона и сада.
Прощание с Татьяной Александровной состоится 3 июня в храме Герасима Болдинского по адресу ул. Колхозная, 41. Начало в 14.45.