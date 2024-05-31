В Петербурге из-за ВСМ снесут путепровод, которому больше 100 лет

Документ сам Швец опубликовал 31 мая у себя в телеграм-канале. В нем говорится, что в проектной документации ВСМ предусмотрен демонтаж Обуховского путепровода силами ОАО «РЖД». Сроки неизвестны.



«По информации АО “Ленгипротранс”, при демонтаже путепровода транспортное обслуживание гаражей планируется обеспечить по переезду станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский парка Обухово 11 км ПК 10 направления Обухово-Мурманск через ул. Грибакиных», — добавляет вице-губернатора.



Кроме того, в проекте есть вариант дополнительного выезда от гаражей Обухово с подключением территории ко 2-му Рыбацкому проезду, а «в перспективе к съездам планируемого путепровода в створе ул. Юннатов».



Обуховский путепровод проходит над путями Октябрьской железной дороги по улице Грибакиных. Он был построен еще в начале XX века.