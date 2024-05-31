Водное такси запустят от Крестовского острова до Парка 300-летия Петербурга

Вице-губернатор не привел данные о стоимости и времени в пути. Но, судя по всему, и то, и другое будет небольшим. Ведь водное такси от Адмиралтейское набережной доходит до Петропавловской крепости всего за семь минут, а билет обходится в 100 рублей. И если сравнивать этот маршрут с новым, то расстояние вряд ли будет больше.