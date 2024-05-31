Водное такси запустят от Крестовского острова до Парка 300-летия Петербурга

Водное такси считается удобным средством передвижения, так как сокращает время в пути, да и обходится дешевле, чем поездка на обычном такси. Поэтому в Петербурге развивают это направление. Так, в мае открылась регулярная водная переправа от Адмиралтейской набережной до Петропавловской крепости. А в скором времени собираются запустить еще один маршрут, который соединит Крестовский остров и Парк 300-летия Петербурга. Об этом в своем Telegram-канале рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков.
— И в июне планируется запуск еще одного маршрута водного такси — от Крестовского острова до Парка 300-летия, — написал он.
Вице-губернатор не привел данные о стоимости и времени в пути. Но, судя по всему, и то, и другое будет небольшим. Ведь водное такси от Адмиралтейское набережной доходит до Петропавловской крепости всего за семь минут, а билет обходится в 100 рублей. И если сравнивать этот маршрут с новым, то расстояние вряд ли будет больше.
К слову, впервые водное такси между Адмиралтейской и Мытнинской набережными запустили в 2022 году как дублер Биржевого моста, который тогда закрывали на капитальный ремонт. Но даже после открытия движения по мосту, водный маршрут не потерял своей популярности у горожан. Добавим, что сейчас на линии работают два тримарана, которые могут за раз перевезти 11 человек.