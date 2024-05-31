Детей и туристов защитят по закону: что изменится в жизни нижегородцев с 1 июня

Расширен список доходов, которые не учитываются при назначении единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. Как пояснили в Социальном фонде России, с июня не будут учитываться проценты по счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», а также доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения.