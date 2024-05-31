Детей и туристов защитят по закону: что изменится в жизни нижегородцев с 1 июня

С началом лета произойдут изменения в ряде законов, которые касаются многих жителей страны, причём в самых разных сферах — при назначении пособий, работе, отдыхе. Разбираемся, что к чему.
Пособие начислят по-другому.
Расширен список доходов, которые не учитываются при назначении единого пособия на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. Как пояснили в Социальном фонде России, с июня не будут учитываться проценты по счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», а также доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения.
Что касается назначенных судом алиментов, то они будут учитываться по объёму фактически поступивших средств. Данные заявитель может указать сам. Если же возбуждалось исполнительное производство, то данные поступят от судебных приставов.
Алименты могут выплачиваться и по соглашению или устной договорённости. Тогда будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но есть минимальный порог: четверть МРОТ на одного ребёнка, треть — на двоих и половина МРОТ на трёх и более детей.
Если у родителя единственный источник заработка — деятельность в статусе самозанятого, то право на единое пособие он получает при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда.
Походы станут безопаснее.
1 июня заработают изменения закона об основах туристской деятельности в России.
Ужесточаются требования к инструкторам-проводникам. Они должны проходить аттестацию. В документе говорится, что аттестация проводится организациями, перечень которых утверждает Правительство России, по видам туристских маршрутов, требующих специального сопровождения, и категориям их сложности.
Сведения о специалисте, прошедшем аттестацию, включат в единый федеральный реестр инструкторов-проводников, выдадут нагрудную идентификационную карточку, и он получит право работать на маршруте.
Подтверждать свою профпригодность нужно будет каждые пять лет.
Мастерам разрешат самозанятость.
Вступают в силу изменения закона о народных художественных промыслах. Если до сих пор мастер мог работать по договору с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или же регистрировался предпринимателем сам, то теперь сможет трудиться как самозанятый. Это освобождает от подачи налоговой декларации, уплаты страховых взносов.
Самозанятый платит налог только с доходов от своей деятельности, причём по льготной ставке и с предоставлением налогового вычета. Также самозанятые могут рассчитывать на гранты, субсидии и другие меры поддержки от государства.