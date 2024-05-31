В Казани начинаются съемки документального фильма о визите Пушкина

В Казани, как сообщал ранее «Татар-информ», с 1 по 6 июня будет проходить фестиваль русской культуры ПушкинФест. В этом году он посвящен 225-летию Александра Пушкина, день рождения которого отмечается 6 июня. В эту же дату отмечается День русского языка, так как именно Пушкин считается основоположником современного литературного русского языка.