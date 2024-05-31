СМИ: клещи-монстры приблизились к соседней с Беларусью Польше

Опасные клещи-монстры приблизились к границе соседней с Беларусью Польши, сообщает РИА Новости.
Информацию об опасном подвиде клещей, распространяющих в Европе, подтверждают исследования ученых. Речь идет о виде кровососущих клещей рода Hyalomma.
При этом ученые предупреждают белорусов и других жителей европейского континента о том, что клещи-монстры могут быть переносчиками смертельной болезни — конго-крымской геморрагической лихорадки.
Известно, что изначально эти крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, преимущественно, в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Что касается, Европы, то в течении долгих десятилетий клещи-монстры на этом континенте «оставались в тени». Однако в последние годы клещей-монстров в Европе стало становиться все больше, прежде всего, из-за того, что дикие животные, в том числе кролики, перенесли этих паразитов в европейские страны.
На данный момент клещи-монстры больше всего распространились по территории Испании, на Балеарских островах и в Южной Италии. Однако клещей рода Hyalomma сейчас обнаруживают и в Великобритании, Португалии, на Сардинии, Мальте. Буквально недавно клещей-монстров обнаружили в Германии и Швеции, и уже даже на севере Италии.
Но еще эксперты предупредили, что клещ Hyalomma при такой скорости распространения может в скором времени добраться границ соседней с Беларусью Польши.