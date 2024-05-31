СМИ: клещи-монстры приблизились к соседней с Беларусью Польше

Известно, что изначально эти крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, преимущественно, в странах Африки и Юго-Восточной Азии. Что касается, Европы, то в течении долгих десятилетий клещи-монстры на этом континенте «оставались в тени». Однако в последние годы клещей-монстров в Европе стало становиться все больше, прежде всего, из-за того, что дикие животные, в том числе кролики, перенесли этих паразитов в европейские страны.