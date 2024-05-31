Гроза с градом ожидается вечером в пятницу в Самарской области

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области со ссылкой на данные ФГБУ «Приволжское УГМС», вечером 31 мая местами по области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра, порывы 15−20 м/с, возможен град с сохранением ночью 1 июня. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Спасатели рекомендуют автолюбителям не парковать машины под деревьями и напоминают о необходимости быть внимательнее на дорогах в условиях непогоды. Кратковременный дождь и грозу синоптики прогнозируют и днем 1 июня.