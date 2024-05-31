Куда сходить в Уфе на День защиты детей?

Как удалось узнать UFA.AIF.RU, первой на сцене в 16 часов выступит Юлия Паршута, в 16:50 должно начаться время Ольги Бузовой, а в 17:40 ее сменит Ramil«. С 18:40 сцену будет занимать Клава Кока, затем Хаски и CREAM SODA. Завершит фестиваль группа “Звери”, они подойдут к микрофону в 21:50. В зоне Инфлюенсеров первым выступит комик Нурлан Сабуров, затем блогер и певица Катя Адушкина — на каждого отведено по часу, выступления стартуют в 16:30. С 19:45 можно поговорить с видеоблогером и ведущим фестиваля Димой Масленниковым, с 20:40 часов — Клавой Кока.