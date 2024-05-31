Куда сходить в Уфе на День защиты детей?

Если вы намерены встретить это лето максимально интересно, погулять с детьми и насладиться долгожданным теплом, UFA.AIF.RU собрал для вас саму полную подборку мероприятий 1 июня.
Город ждал, город готовился
Администрация к Международному дню защиты детей подготовилась основательно. Большинство событий носят семейный характер и нацелено в первую очередь на классический отдых: парк, аттракционы, мастер-классы, семейные старты
В Уфимском планетарии в этот день детям все полнокупольные программы будут показывать бесплатно. Перед началом которых в фойе организуют театрализованное представление, игры и викторины.
Дни открытых дверей в этот день проведут Музей истории Уфы, Дом-музей им. Ленина и Музей истории Башкирской организации ВОС. Например, музей истории города приглашает на выставку игрушек, показ кинофильма и обзорные экскурсии по залам. Поучаствовать в познавательных мероприятиях можно также в городских библиотеках.
Небольшие концерты от городских коллективов с 13 часов начнутся у фонтана «Танцующие журавли» и перед Уфимской детской филармонией.
Праздник с характером — «FEST безопасности» для детей проведут специалисты МЧС России и других экстренных служб. С 12 часов парке «Первомайский» для детей будет организован «Квест безопасности», который научит как вести себя при пожаре, на дороге, в обществе, как оказывать первую помощь
Подобный квест также пройдет в саду им. Аксакова, но уже от Управления гражданской защиты Уфы. И там детей и взрослых будут учить спасать утопающих, отличать ядовитые грибы и ягоды от съедобных, оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и др.
Тут же пройдет праздник книг. Мероприятие устраивают Детские библиотеки Уфы, оно пройдет под девизом «Почитаем, поиграем, отдохнем — время с пользой проведем». Гости праздника смогут посетить творческую площадку «Читальный дом», где смогут поиграть в напольную игру-бродилку «Я в этом городе живу» и литературные викторины, создать на мастер-классах «аленький цветочек», украшение и закладку для книг.
Молодежь Черниковки в этот день приглашают не сидеть без дела и прийти на мастер-класс по росписи аэрозольной краской стен. Ребят научат, как оставлять после себя не просто каракули на стенах, а настоящие произведения искусства. Уроки дадут художники Арт-посольства «Супернова». Расписывать будут трансформаторные подстанции на ул. Кольцевой. Начало в 12 часов, форма одежды — рабочая.
Спортивный акцент
По улицам города 1 июня состоится «Зеленый марафон». Это забег, который собирает любителей бега в 59 городах страны одновременно. В Уфе он пройдет в 11 раз. На этот раз площадкой выбран парк «Кашкадан», так как перекрытий на улицах города и так будет достаточно.
Организаторы обещают, что участие в забеге примут, в том числе, профессиональные спортсмены, призеры Олимпийских игр и члены паралимпийской сборной России. Они будут мотивировать рядовых горожан чаще бегать и заниматься собственным здоровьем.
День концертов
Молодежь в этот день будет разрываться между двумя площадками. Первая — Арт-КВАДРАТ, здесь пройдет большой фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм» («Я говорю на башкирском»). Это первый open-air фестиваль, посвященный современной башкирской музыке и молодым независимым исполнителям. Основные события пройдут с 12 часов на площадке у амфитеатра. Гостей ждут не только спектакли и выступление артистов, но и поэтические батлы, национальные игры и анимация. С 17:00 начнется концерт артистов башкирской эстрады. Хедлайнеры — Тимур Ямалов, RENA RNT и группа BURELAR. Вход свободный.
В амфитеатре у Конгресс-Холла также впервые в Уфе пройдет VK Fest. Горожан приедут радовать своим творчеством российские звезды. Вход на площадку откроется в 15 часов, проход по билетам.
Как удалось узнать UFA.AIF.RU, первой на сцене в 16 часов выступит Юлия Паршута, в 16:50 должно начаться время Ольги Бузовой, а в 17:40 ее сменит Ramil«. С 18:40 сцену будет занимать Клава Кока, затем Хаски и CREAM SODA. Завершит фестиваль группа “Звери”, они подойдут к микрофону в 21:50. В зоне Инфлюенсеров первым выступит комик Нурлан Сабуров, затем блогер и певица Катя Адушкина — на каждого отведено по часу, выступления стартуют в 16:30. С 19:45 можно поговорить с видеоблогером и ведущим фестиваля Димой Масленниковым, с 20:40 часов — Клавой Кока.
Также гостям могут быть интересны выступления спортсменов и градостроителей. Пообщаться о спорте можно с Семеном Елистратовым, Максимом Чудовым, Аделиной Загидуллиной и Алексеем Василевским. Обсудить будущее города придут мэр Ратмир Мавлиев, Айсылу Иксанова, Алия Ахмадуллина и Иршат Файзуллин.