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Куда сходить в Уфе на День защиты детей?

1 июня в разных уголках города продут различные массовые мероприятия.

Источник: Администрация Уфы

Если вы намерены встретить это лето максимально интересно, погулять с детьми и насладиться долгожданным теплом, UFA.AIF.RU собрал для вас саму полную подборку мероприятий 1 июня.

Город ждал, город готовился

Администрация к Международному дню защиты детей подготовилась основательно. Большинство событий носят семейный характер и нацелено в первую очередь на классический отдых: парк, аттракционы, мастер-классы, семейные старты и т. д.

Общегородской праздник состоится в парке культуры и отдыха «Кашкадан». Там горожан ждут концерт, развлекательные активности, творческие мастерские — программа расписана с 9 утра до 3 часов дня. В рамках праздника организуют «Забег для самых маленьких» (от 11 до 15 месяцев), турнир по пляжному волейболу и игры «Папа, мама, я — спортивная семья!».

В Уфимском планетарии в этот день детям все полнокупольные программы будут показывать бесплатно. Перед началом которых в фойе организуют театрализованное представление, игры и викторины.

Дни открытых дверей в этот день проведут Музей истории Уфы, Дом-музей им. Ленина и Музей истории Башкирской организации ВОС. Например, музей истории города приглашает на выставку игрушек, показ кинофильма и обзорные экскурсии по залам. Поучаствовать в познавательных мероприятиях можно также в городских библиотеках.

Небольшие концерты от городских коллективов с 13 часов начнутся у фонтана «Танцующие журавли» и перед Уфимской детской филармонией.

Праздник с характером — «FEST безопасности» для детей проведут специалисты МЧС России и других экстренных служб. С 12 часов парке «Первомайский» для детей будет организован «Квест безопасности», который научит как вести себя при пожаре, на дороге, в обществе, как оказывать первую помощь и т. д. Отдельный номер программы — выставка пожарной техники.

Подобный квест также пройдет в саду им. Аксакова, но уже от Управления гражданской защиты Уфы. И там детей и взрослых будут учить спасать утопающих, отличать ядовитые грибы и ягоды от съедобных, оказывать первую помощь, ориентироваться на местности и др.

Тут же пройдет праздник книг. Мероприятие устраивают Детские библиотеки Уфы, оно пройдет под девизом «Почитаем, поиграем, отдохнем — время с пользой проведем». Гости праздника смогут посетить творческую площадку «Читальный дом», где смогут поиграть в напольную игру-бродилку «Я в этом городе живу» и литературные викторины, создать на мастер-классах «аленький цветочек», украшение и закладку для книг.

В парке им. Якутова также пройдет традиционный детский концерт. На празднике «Солнышко в ладошке» с 11 часов будут выступать детские коллективы, ведущие и артисты. С 18 часов все внимание гостей займет спектакль ростовых кукол «Корпорация детства», а затем дискотека. Также праздничные программы пройдут во всех центральных парках города.

Молодежь Черниковки в этот день приглашают не сидеть без дела и прийти на мастер-класс по росписи аэрозольной краской стен. Ребят научат, как оставлять после себя не просто каракули на стенах, а настоящие произведения искусства. Уроки дадут художники Арт-посольства «Супернова». Расписывать будут трансформаторные подстанции на ул. Кольцевой. Начало в 12 часов, форма одежды — рабочая.

Спортивный акцент

По улицам города 1 июня состоится «Зеленый марафон». Это забег, который собирает любителей бега в 59 городах страны одновременно. В Уфе он пройдет в 11 раз. На этот раз площадкой выбран парк «Кашкадан», так как перекрытий на улицах города и так будет достаточно.

Организаторы обещают, что участие в забеге примут, в том числе, профессиональные спортсмены, призеры Олимпийских игр и члены паралимпийской сборной России. Они будут мотивировать рядовых горожан чаще бегать и заниматься собственным здоровьем.

День концертов

Молодежь в этот день будет разрываться между двумя площадками. Первая — Арт-КВАДРАТ, здесь пройдет большой фестиваль башкирского языка «Мин башҡортса һөйләшәм» («Я говорю на башкирском»). Это первый open-air фестиваль, посвященный современной башкирской музыке и молодым независимым исполнителям. Основные события пройдут с 12 часов на площадке у амфитеатра. Гостей ждут не только спектакли и выступление артистов, но и поэтические батлы, национальные игры и анимация. С 17:00 начнется концерт артистов башкирской эстрады. Хедлайнеры — Тимур Ямалов, RENA RNT и группа BURELAR. Вход свободный.

В амфитеатре у Конгресс-Холла также впервые в Уфе пройдет VK Fest. Горожан приедут радовать своим творчеством российские звезды. Вход на площадку откроется в 15 часов, проход по билетам.

Как удалось узнать UFA.AIF.RU, первой на сцене в 16 часов выступит Юлия Паршута, в 16:50 должно начаться время Ольги Бузовой, а в 17:40 ее сменит Ramil«. С 18:40 сцену будет занимать Клава Кока, затем Хаски и CREAM SODA. Завершит фестиваль группа “Звери”, они подойдут к микрофону в 21:50. В зоне Инфлюенсеров первым выступит комик Нурлан Сабуров, затем блогер и певица Катя Адушкина — на каждого отведено по часу, выступления стартуют в 16:30. С 19:45 можно поговорить с видеоблогером и ведущим фестиваля Димой Масленниковым, с 20:40 часов — Клавой Кока.

Также гостям могут быть интересны выступления спортсменов и градостроителей. Пообщаться о спорте можно с Семеном Елистратовым, Максимом Чудовым, Аделиной Загидуллиной и Алексеем Василевским. Обсудить будущее города придут мэр Ратмир Мавлиев, Айсылу Иксанова, Алия Ахмадуллина и Иршат Файзуллин.

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