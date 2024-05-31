Ермак анонсировал открытие крупнейшего кемпинга в Калининградской области

Летом в посёлке Куликово под Зеленоградском откроется самый большой в регионе кемпинг. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак.
Крупный кемпинг мы ждём в Куликово, который называется «Куликово поле». Рассчитываем, что он откроется к сезону. <…> Это самый большой кемпинг, который у нас планировался вообще. Там порядка 150 номеров должно быть, — отметил Ермак.
Проект «Куликово поле» в Зеленоградском округе выиграл грант от министерства по культуре и туризму. Индивидуальный предприниматель Алексей Булдаков получил 112,3 миллиона рублей. На территории рядом с морем обустраивают модульные домики.
Всего в 2023 году власти региона планировали распределить более 200 миллионов рублей на нестационарные гостиничные номера. Новые кемпинги и глэмпинги появятся в приморских муниципалитетах и на востоке Калининградской области.
ИП Булдаков получил в аренду участок площадью 45 290 квадратных метров на побережье в районе Куликово в 2019 году. Территория предназначена под природно-познавательный туризм и обслуживание автотранспорта. Сейчас там размещаются домики для отдыха и площадка для кемпинга. В 2022 году бизнесмен выиграл два гранта: 6,2 миллиона рублей — на обустройство пляжа и 5,67 миллиона — на закупку инвентаря.