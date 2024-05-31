Ермак анонсировал открытие крупнейшего кемпинга в Калининградской области

ИП Булдаков получил в аренду участок площадью 45 290 квадратных метров на побережье в районе Куликово в 2019 году. Территория предназначена под природно-познавательный туризм и обслуживание автотранспорта. Сейчас там размещаются домики для отдыха и площадка для кемпинга. В 2022 году бизнесмен выиграл два гранта: 6,2 миллиона рублей — на обустройство пляжа и 5,67 миллиона — на закупку инвентаря.