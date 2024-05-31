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В Воронежской области синоптики обещают жаркий и сухой июнь

Температура немного превысит норму, а вот по влажности до нее первый месяц лета не дотянет уже более существенно.

Сейчас в Ричмонде: +20° 5 м/с 40% 764 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

Воронежские синоптики дали прогноз погоды в нашей области на июнь 2024 года. Ничего аномального на этот раз не пообещали. Но все же июнь будет немного отличаться от среднестатистического.

— Среднесуточная температура июня при норме в 19,1 градуса будет повыше на 0,6 — +19,7. Что касается осадков, то первый месяц лета на этот раз ожидаем достаточно сухим. При норме в 61 миллиметр выпадет 55 мм. То есть, 90 процентов от обычных показателей, — рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра.

Сушков добавил, что высока вероятность, что примерно таким же, не сильно отходящим от нормы, но все же более сухим и жарким, может быть все лето. Оговорившись, правда, что долгосрочные прогнозы все же делать трудно. Обычно их «сбываемость» оценивают в 60−70 процентов.

— Впрочем, надо сказать, что подобный прогноз на лето актуален не только для России. От Испании до Владивостока протянулся так называемый «красный пояс». Это означает, что и в Европе, и по всей России, лето, скорее всего, будет чуть суше и жарче, чем обычно, — добавил Александр Сушков.