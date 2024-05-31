В Воронежской области синоптики обещают жаркий и сухой июнь

— Впрочем, надо сказать, что подобный прогноз на лето актуален не только для России. От Испании до Владивостока протянулся так называемый «красный пояс». Это означает, что и в Европе, и по всей России, лето, скорее всего, будет чуть суше и жарче, чем обычно, — добавил Александр Сушков.