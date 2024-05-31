В Молдове детей становится меньше, а живут они хуже: НБС предоставило цифры которые показывают реальное отношение власти к юному поколению

Накануне Дню защиты детей Национальное бюро статистики опубликовало данные, которые отражают насколько счастливое в Молдове детство. Публикуем некоторые цифры.
Мы можем узнать, что количество детей постоянно уменьшается.
На 1 января 2024 г. количество детей в возрасте 0−17 лет в Республике Молдова составило 508,7 тыс., или 21,0% от общего количества населения с обычным местом жительства и сократилось на 0,1 п.п.
Рождаемость снижается
Пороги выживания повышаются
За последние 5 лет размер прожиточного минимума для детей увеличился на 46,5%. С 1 759,5 леев до 4 020,2 леев выросло пособие по уходу за ребёнком до 3 лет, но 1 927 до 2 822,1 лея вырос минимальный прожиточный минимум детей.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет у застрахованных лиц превышало в 3,6 раза прожиточный минимум, установленный для детей до 1 года, и при этом покрывало в 1,6 раза прожиточный минимум для детей в возрасте 1−6 лет.
Однако ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 2 лет, назначенное незастрахованным лицам, покрывало прожиточный минимум, установленный для детей до 1 года, пропорционально 90,1% и прожиточный минимум, установленный для детей 1−6 лет. старые в гораздо меньшей пропорции — 41,6%.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снижается по сравнению с прошлым годом.
Семьи с детьми имеют более низкие доходы, чем семьи без детей.
В 2023 году в домохозяйствах, где есть дети, ежемесячный доход на каждого члена семьи в среднем составлял 4248 леев на человека или в 1,3 раза меньше, по сравнению с доходами семей без детей.
Также замечено, что в городской местности детьми потребляется больше продуктов, богатых белком, а в сельской местности — больше хлебобулочных изделий.
Так что не удивительно, что наличие второго ребёнка в семье вынуждает одного из родителей отправляться на заработки за рубеж.
Детская бедность в 2023 году увеличилась
Если в 2023 году уровень абсолютной бедности для населения в целом составил 31,6%, что на 0,5 п.п. выше, чем в 2022 году, то 30,2% детей относятся к категории бедных (+1,8 п.п. по сравнению с предыдущим годом).
Положение детей существенно различается в зависимости от среды проживания ребенка. Дети в сельской местности подвергаются гораздо большему риску бедности, чем дети в городах. Так, абсолютный уровень бедности среди сельских детей в 2023 году составил 44,6% по сравнению с 14,4% для городских детей.
Уровень бедности среди городских детей вырос на 0,5 п.п. по сравнению с предыдущим годом, в то время как в сельской местности этот рост составил 4,1 п.п.".