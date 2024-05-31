В Молдове детей становится меньше, а живут они хуже: НБС предоставило цифры которые показывают реальное отношение власти к юному поколению

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3 лет у застрахованных лиц превышало в 3,6 раза прожиточный минимум, установленный для детей до 1 года, и при этом покрывало в 1,6 раза прожиточный минимум для детей в возрасте 1−6 лет.