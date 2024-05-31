Главные новости недели

Что изменится с 1 июня 2024 года в России: 10 нововведений

Что изменится в жизни россиян, как изменятся пенсии, пособия на детей в многодетных семьях и другие социальные выплаты.



Китай отказался от визита на «саммит мира» по Украине

Пекин ранее предупреждал, что поддержит только встречу, где будет представлена позиция Москвы.



ГИБДД вновь стала Госавтоинспекцией

Глава ведомства Михаил Черников отметил, что этот вопрос урегулировали законодательно.



Алексей Дюмин назначен секретарем Госсовета

Прошлым секретарем совета был помощник президента Игорь Левитин.



Минсельхоз анонсировал федеральный режим ЧС из-за майских заморозков

Сроки действия режима пока не определены.



Черешня в России подорожала в 3−5 раз

Цены на ягоду взлетели из-за заморозков и последующей засухи на юге страны.



Умерла Анастасия Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни, сообщили на ее странице в соцсетях.