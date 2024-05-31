Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В КНБ заявили о скоплении людей и транспорта на казахстанско-узбекской границе

Пограничная служба КНБ в Telegram-канале сообщила, что в пункте пропуска «Жибек жолы» на границе с Узбекистаном отмечается периодическое скопление лиц и транспортных средств, передает NUR.KZ.

Как сообщили в КНБ, это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска «Гишт Куприк» на сопредельной территории. Также сообщается, что в настоящее время пункт пропуска «Капланбек» закрыт из-за ремонтных работ.

Кроме того, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт» движение лиц и транспортных средств ограничено. Другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме.

«Просим заранее планировать свои маршруты», — призвали в ведомстве.

Отметим, что в конце марта текущего года также наблюдалось скопление людей и транспорта на границе между Казахстаном и Узбекистаном.

Тогда в погранслужбе КНБ РК объяснили, что это было связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».