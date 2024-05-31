В КНБ заявили о скоплении людей и транспорта на казахстанско-узбекской границе

Тогда в погранслужбе КНБ РК объяснили, что это было связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».