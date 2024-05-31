В КНБ заявили о скоплении людей и транспорта на казахстанско-узбекской границе

Как сообщили в КНБ, это связано с проводимым строительством и расширением дорожного полотна в пункте пропуска «Гишт Куприк» на сопредельной территории. Также сообщается, что в настоящее время пункт пропуска «Капланбек» закрыт из-за ремонтных работ.
Кроме того, по причине проводимой реконструкции в пунктах пропуска «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт» движение лиц и транспортных средств ограничено. Другие пункты пропуска через Государственную границу работают в штатном режиме.
«Просим заранее планировать свои маршруты», — призвали в ведомстве.
Отметим, что в конце марта текущего года также наблюдалось скопление людей и транспорта на границе между Казахстаном и Узбекистаном.
Тогда в погранслужбе КНБ РК объяснили, что это было связано с выездом, преимущественно, иностранных граждан из нашей страны на период празднования Наурыз мейрамы, а также с проводимой реконструкцией ряда пунктов пропуска «Капланбек», «Тажен», «Атамекен» и «Казыгурт».