В Ташкенте может появиться новый хоккейный спортивный комплекс с ледовым дворцом

Это предусмотрено проектом постановления президента о развитии в стране хоккея, который опубликовали на портале СОВАЗ для обсуждения. В документе прописаны меры по созданию условий для занятий, развитию спортивных клубов и сборных команд, а также улучшению спортивной инфраструктуры и подготовке квалифицированных специалистов.