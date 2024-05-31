В Ташкенте может появиться новый хоккейный спортивный комплекс с ледовым дворцом

Это предусмотрено проектом постановления президента о развитии в стране хоккея, который опубликовали на портале СОВАЗ для обсуждения. В документе прописаны меры по созданию условий для занятий, развитию спортивных клубов и сборных команд, а также улучшению спортивной инфраструктуры и подготовке квалифицированных специалистов.
При строительстве ледового дворца планируется использовать инновационные технологии и энергосберегающие материалы. По завершении строительства, спорткомплекс передадут в оперативное управление Министерству спорта и доверительное управление Федерации хоккея Узбекистана на 49 лет. Комплекс станет основной базой для тренировок и проведения спортивных соревнований национальных сборных по хоккею.
Также планируется пересмотреть квоты приема на хоккейные специальности в Государственном университете физической культуры и спорта, организовать преддипломную практику студентов, а также международные семинары и конференции.