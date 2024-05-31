Сельчане под Ляховичами жалуются на отсутствие дождя и противоградовую установку

В Ляховичском районе жители деревни спорят с фермером из-за отсутствия дождя и противоградовой установки. В ситуации разбиралась районная газета «Ляхавiцкi веснiк».
Так, на долгое отсутствие осадков пожаловались жители деревни Ольховцы, которые считают, что из-за противоградовой установки местного фермера в хозяйстве «Яблоневый Посад», они остаются без хорошего дождя.
— Их пушка постоянно стреляет и отгоняет дожди, которые нужны огородам, — уверены сельчане.
Журналисты обратились к фермеру за разъяснениями. И Геннадий Кернога пояснил, что два года подряд в районе случался сильный град, который сильно вредил его яблоневому саду, занимающему 216 гектаров. Для сохранения урожая хозяйство приобрело противоградовую установку «Зенит» и в этом году стало ее использовать.
— Сразу столкнулись с непониманием со стороны некоторых граждан, — сетует хозяин сада.
Фермер рассказал, что противоградовая установка не разгоняет дождевые тучи, но превращает град в обычный дождь. В хозяйстве следят за погодой на четырех ресурсах, и при прогнозировании грозы или града за 20−30 минут до осадков включается установка. Работа «Зенита» устроена на воздействии воздушных ударов на атмосферу и смешивании теплых слоев воздуха с верхними холодными. Таким образом происходит словно «выстрел» и градины тают, превращаясь в дождь. При этом диапазон воздействия установки — 500 метров влево и вправо.
— В этом годы проходили уже четыре дождя, и именно благодаря установке удалось предотвратить град. А нашему саду осадки в виде дождя тоже необходимы, так как сейчас много воды используется для полива, — уверен Кернога.
К слову, в районе с таким же непониманием столкнулось и фермерское хозяйство «Владимир плюс», где также есть противоградовая установка.
— Вместо того, чтобы говорить, что фермеры своими устройствами не дают пойти долгожданному дождю людям лучше поблагодарить их за то, что противоградовые установки охраняют огороды, цветники и приусадебные участки и постройки сельчан от града, — прокомментировал замглавы Ляховичского райисполкома Андрей Новогран.