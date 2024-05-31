Сельчане под Ляховичами жалуются на отсутствие дождя и противоградовую установку

Фермер рассказал, что противоградовая установка не разгоняет дождевые тучи, но превращает град в обычный дождь. В хозяйстве следят за погодой на четырех ресурсах, и при прогнозировании грозы или града за 20−30 минут до осадков включается установка. Работа «Зенита» устроена на воздействии воздушных ударов на атмосферу и смешивании теплых слоев воздуха с верхними холодными. Таким образом происходит словно «выстрел» и градины тают, превращаясь в дождь. При этом диапазон воздействия установки — 500 метров влево и вправо.