В 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

«В Акмолинской области днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15−20 метров в секунду. В Кокшетау 1 июня днем ожидается гроза. В Астане 1 июня во второй половине дня ожидается гроза», — говорится в сообщении.
В области Жетісу на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
В Атырауской области днем на западе, юге ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем при грозе порывы 15−20 метров в секунду. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 1 июня днем ожидается сильная жара +36. Ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской области днем на западе, юге ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный днем на западе, юге области порывы 15−20 метров в секунду. На северо-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Ұлытау днем на севере, востоке, в центре ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на севере области порывы 15−20 метров в секунду. В Жезказгане 1 июня днем ожидается гроза.
В Карагандинской области днем на западе, севере, юге ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, в центре области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем на западе области порывы 15−20 метров в секунду. В Караганде 1 июня днем ожидается гроза.
В Северо-Казахстанской области днем на севере ожидается сильный дождь. Днем на севере, западе, юге области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем 15−20 метров в секунду, на севере, западе, юге области порывы 23 метров в секунду. В Петропавловске 1 июня днем ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер юго-западный днем 15−20, порывы 23 метров в секунду.
В Жамбылской области днем
В Кызылординской области 1 июня на большей части ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 1 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области днем на юго-западе ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15−20 метров в секунду. На юге, юго-востоке области ожидается сильная жара +35. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 1 июня сохраняется высокая пожарная опасность.
В области Абай днем на юге ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке, в центре области ожидаются заморозки −2.
В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке, в центре ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Днем на востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный, северный днем на востоке, юге области порывы 15−20 метров в секунду. Ночью на севере, востоке области ожидаются заморозки −2. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Актюбинской области днем на северо-востоке, востоке ожидается гроза. На западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Костанайской области ночью на северо-западе, юге ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 1 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо- западный днем порывы 15−20 метров в секунду.
В Павлодарской области ночью на севере ожидаются заморозки −3.