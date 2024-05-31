В 15 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Костанайской области ночью на северо-западе, юге ожидается гроза, днем на западе, востоке, юге области гроза, град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15−20 метров в секунду. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 1 июня ожидается ветер юго-западный с переходом на северо- западный днем порывы 15−20 метров в секунду.