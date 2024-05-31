Из-за ливня с грозой подтопило часть районов Москвы, в Балашихе погиб мужчина

В подмосковной Балашихе удар молнии убил мужчину. По данным подмосковного ГСУ СРК, возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожие обнаружили тело с ожогами и электрометками. Как сообщают со ссылкой на источник «Известия», погибшим был 63-летний мужчина. Момент гибели мужчины попал на видео. На кадрах, опубликованных на сайте газеты, мужчина с зонтом подходит к пешеходному переходу, когда в него бьет молния.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале сообщил, что за прошедшие сутки в Москве и Подмосковье выпало аномальное количество осадков. Так, в Красногорске зафиксировано 45% от месячной нормы осадков. Telegram-канал «Москва с огоньком» также публикует фото и видео из Красногорска, где видны затопленные дороги. На одном из опубликованных видеороликов вода заливает внутрь автобуса.
Как сообщает Telegram-канал Shot, на улице Менжинского из-за сильного ветра дерево упало на машину, стоящую на светофоре. Водитель и пассажир успели выскочить, никто не пострадал. Также Shot публикует видео, на котором видны несколько практически ушедших под воду автомобиля в районе Лобненской улицы.