Из-за ливня с грозой подтопило часть районов Москвы, в Балашихе погиб мужчина

В подмосковной Балашихе удар молнии убил мужчину. По данным подмосковного ГСУ СРК, возле одного из домов по шоссе Энтузиастов прохожие обнаружили тело с ожогами и электрометками. Как сообщают со ссылкой на источник «Известия», погибшим был 63-летний мужчина. Момент гибели мужчины попал на видео. На кадрах, опубликованных на сайте газеты, мужчина с зонтом подходит к пешеходному переходу, когда в него бьет молния.