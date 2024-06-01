Минздрав утвердил состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником

Минздрав России обновил требования к комплектации автомобильной аптечки, включив в ее обновленный состав изотермическое одеяло, хирургические ножницы, эластичные бинты и загубник — это приспособление вставляется в рот и не позволяет человеку сомкнуть челюсти или прикусить язык. Приказ министерства опубликован на официальном портале правовой информации.
В пояснительной записке к проекту сказано, что обновленный состав аптечки будет «наиболее адекватно отвечать задаче оказания первой помощи» и повысит ее эффективность.
В Минздраве подчеркнули, что травмы, полученные в результате ДТП, относятся к наиболее тяжелым видам травматизма и занимают первое место среди причин смертности от механических повреждений. Там также отметили, что раннее оказание медицинской помощи пострадавшему во многих случаях позволит сохранить жизнь и существенно улучшить результаты лечения.
Полный состав обновленной автомобильной аптечки выглядит следующим образом:
маска медицинская нестерильная, 2 шт.;
перчатки медицинские нестерильные, размер не менее М, 2 шт;
одноразовая маска для сердечно-легочной реанимации (загубник);
жгут кровоостанавливающий;
бинт марлевый медицинский;
бинт эластичный;
лейкопластырь кожный;
одеяло спасательное многоразового использования размером не менее 160 см на 210 см;
пара ножниц для перевязочного материала;
пара хирургических ножниц общего назначения.
Также в аптечке должны быть инструкция по оказанию первой помощи, блокнот, маркер черного или синего цвета, или карандаш и блокнот. Как пишет Autonews, сейчас аптечки стоят (в зависимости от состава) от 600 до 3,5 тыс. руб.
Приказ вступает в силу с 1 сентября и действует до 1 сентября 2030 года. Как уточнили в Минздраве, если аптечки укомплектованы до вступления изменений в силу, их можно использовать. Но только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года.
До 1 марта 2023 года любой легковой автомобиль, автобус, грузовик или мотоцикл был обязан комплектоваться аптечкой (штраф составлял 500 ₽), за чем следили инспекторы ГИБДД. Однако по инициативе МВД норму убрали как «избыточную». Ранее наличие аптечки также проверяли во время технического осмотра, но это требование отменили еще в 2022 году: сейчас оно носит исключительно рекомендательный характер.
В разговоре с Autonews юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько также указал, что покупать автомобильную аптечку или же немедленно менять текущую на новую после вступления в силу изменений вовсе не обязательно. «Их отсутствие больше не считается неисправностью. Поэтому наличие аптечки уже формальность и покупать их необязательно. Также их не проверяют инспекторы ГИБДД и штрафов за их отсутствие не выписывают», — сказал эксперт.