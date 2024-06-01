Минздрав утвердил состав автомобильной аптечки с одеялом и загубником

В разговоре с Autonews юрист автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько также указал, что покупать автомобильную аптечку или же немедленно менять текущую на новую после вступления в силу изменений вовсе не обязательно. «Их отсутствие больше не считается неисправностью. Поэтому наличие аптечки уже формальность и покупать их необязательно. Также их не проверяют инспекторы ГИБДД и штрафов за их отсутствие не выписывают», — сказал эксперт.