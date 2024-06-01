«Классике на Дворцовой» добавили союзников: слушателей порадовали африканский танец и бразильский карнавал

Воспевание Петербурга также внезапно сменилось песней о Бразилии: из Африки, с «пересадкой» в Италии и США («Порги и Бесс» Гершвина), программа концерта доставила слушателей прямиком на карнавал с его яркими красками и перьями в открытых костюмах танцовщиц, ну и, конечно, сочным вокалом в исполнении Матеуса Франсы.