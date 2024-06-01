Отдых на море для жителей Молдовы стал дороже на треть в этом сезоне: Но есть варианты бюджетной поездки — рассказываем, как сэкономить

Желание раз в год съездить на море из нас не вытравишь. Да и зачем?! Есть вариант, — еще можно успеть, — отдохнуть бюджетно… по нынешним временам.
Туристические агентства отмечают, что отдых в высокий сезон, то есть, в июле-августе, подорожал на 15−30 процентов по сравнению с прошлым годом, а это уже далеко не всем по карману.
Кстати, несмотря на цены, наплыв туристов агентствам в Молдове обеспечен, в том числе, и за счет жителей Украины, которые едут на моря через нашу страну.
Как отдохнуть бюджетно
Искать «горящие туры» на первую половину июня или на осень.
Сейчас очень много рейсов из Молдовы на морские курорты. И в мае можно было отдохнуть дешево, было очень много «горящих» путевок, пока дети еще были на учебе. За самыми «горящими» турами за 200 евро (неделя отдыха) приходили и пенсионеры, это они могут себе позволить с помощью своих детей-внуков, — рассказала «КП» в Молдове менеджер турагентства Renome-Plus Галина Ромах.
На первую половину июня спрос заметно вырос, среди покупающих туры на море стало больше семей с детьми, — школьники закончили учебный год.
Во второй половине июня турагентства ожидают рост спроса, так как выпускники сдадут экзамены и смогут отправиться на отдых с родителями или самостоятельно.
Но в июне еще можно съездить на море достаточно бюджетно.
Куда ездят отдыхать на море жители Молдовы
Традиционно жители Молдовы чаще всего выбирают отдых на море в Болгарии, Турции и Греции.
Из новинок, как сообщила Галина Ромах, — Албания, Тунис и Кипр.
Наши стали выбирать и Черногорию, туда планируют ехать в июле-августе.
А те, кому надоел отдых по системе «все включено», отправляются в Испанию, где бронируют отели с питанием «завтрак-ужин».
Что с ценами
Итак, в пик сезона отдых на море обойдется на 15−30 процентов дороже, чем в прошлом году.
Если в июне неделя отдыха в Болгарии по системе «все включено» с дорогой на автобусе на двоих обойдется в 500−700 евро (4-звездочный отель), то в пик сезона — 750−1000 евро.
Неделя отдыха в Турции на двоих в 5-звездочном отеле «все включено» на первой линии (от моря) в начале июня стоит 1100−1300 евро. В пик сезона те же самые отели — 1500−1600 евро. Проезд включен.
ХХХ
Вот такой предстоит год… Не всем, конечно, в последнее время удается выбраться на море — цены кусаются. Но если получается вне высокого сезона ухватить «горящую» путевку, то вполне можно отдохнуть бюджетно.