Отдых на море для жителей Молдовы стал дороже на треть в этом сезоне: Но есть варианты бюджетной поездки — рассказываем, как сэкономить

Сейчас очень много рейсов из Молдовы на морские курорты. И в мае можно было отдохнуть дешево, было очень много «горящих» путевок, пока дети еще были на учебе. За самыми «горящими» турами за 200 евро (неделя отдыха) приходили и пенсионеры, это они могут себе позволить с помощью своих детей-внуков, — рассказала «КП» в Молдове менеджер турагентства Renome-Plus Галина Ромах.