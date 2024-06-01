Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 1 июня, который называют Иван Долгий

Не следует давать в долг хлеб, так как могут начаться трудности. Запрещено долго спать. Не рекомендуется плохо отзываться о погоде, которая установилась 1 июня. Предки верили, что град может побить весь урожай. Кроме того, нельзя ломать ветки и листья с деревьев.