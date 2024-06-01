Что можно и нельзя делать в Иоаннов день 1 июня, который называют Иван Долгий

Православная церковь 1 июня вспоминает святых Иоанна Готфского и Иоанна Угличского. В народе отмечают Иоаннов день. Есть и другое название — Иван Долгий. Название связано с тем, что было принято работать на огороде с утра до ночи.
Что нельзя делать 1 июня
Не следует давать в долг хлеб, так как могут начаться трудности. Запрещено долго спать. Не рекомендуется плохо отзываться о погоде, которая установилась 1 июня. Предки верили, что град может побить весь урожай. Кроме того, нельзя ломать ветки и листья с деревьев.
Что можно делать 1 июня
По традиции, в первый день лета было принято работать на огороде с утра до ночи. Также 1 июня внимательно следили за погодой, чтобы узнать, какие будет первый месяц лета. Хозяйки пекли каравай.
Согласно приметам, дождливое 1 июня говорит про теплую погоду на протяжении месяца. В том случае, если утром нет росы, то ждали дождя. Если петухи запели в дневное время, то это также указывает на дождь.