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Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года по данным ученых

Даты магнитных бурь в первый месяц лета 2024 назвали белорусам.

Источник: Комсомольская правда

Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года. Предварительный прогноз размещен на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Согласно данным, первый месяц лета начнется в мощной магнитной бури, которая началась еще 31 мая и будет длиться по 2 июня. Специалисты присвоили ей уровень G5, что означает самый экстремальный. Кроме того, геомагнитная атмосфера окажется возбужденной 9 и 11. После этого, по предварительной информации, магнитных бурь не прогнозируется.

Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут ощущать недомогания. Чаще всего это проявляется в слабости, перепадах давления, головной боли, головокружении, чувстве тошноты. Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период магнитных бурь отказаться от физических нагрузок и более бережно к себе относиться.

наука