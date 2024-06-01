Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года по данным ученых

Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года. Предварительный прогноз размещен на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Согласно данным, первый месяц лета начнется в мощной магнитной бури, которая началась еще 31 мая и будет длиться по 2 июня. Специалисты присвоили ей уровень G5, что означает самый экстремальный. Кроме того, геомагнитная атмосфера окажется возбужденной 9 и 11. После этого, по предварительной информации, магнитных бурь не прогнозируется.
Метеозависимые люди в период магнитных бурь могут ощущать недомогания. Чаще всего это проявляется в слабости, перепадах давления, головной боли, головокружении, чувстве тошноты. Врачи рекомендуют метеозависимым людям в период магнитных бурь отказаться от физических нагрузок и более бережно к себе относиться.