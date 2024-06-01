Белорусы узнали даты магнитных бурь в июне 2024 года по данным ученых

Согласно данным, первый месяц лета начнется в мощной магнитной бури, которая началась еще 31 мая и будет длиться по 2 июня. Специалисты присвоили ей уровень G5, что означает самый экстремальный. Кроме того, геомагнитная атмосфера окажется возбужденной 9 и 11. После этого, по предварительной информации, магнитных бурь не прогнозируется.