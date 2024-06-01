В Абайской области усилят проверку на дорогах и в общественных местах

Данные меры будут предприняты в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок». Об этом информирует пресс-служба ДП Абайской области в своем Telegram-канале.
Так, чтобы не допустить совершение преступлений на улицах и общественных местах, в том числе в местах массового пребывания граждан, сотрудники полиции намерены:
- осуществлять проверку лиц, состоящих на учетах в ОВД;
- выявлять лиц, незаконно хранящих либо перевозящих запрещенные предметы;
- раскрывать ранее совершенные преступления;
- принимать меры, направленные на выявление и профилактику преступлений и правонарушений;
- принимать дополнительные меры по обеспечению принципа «нулевой терпимости» к мелким правонарушениям.
Что касается профилактики дорожно-транспортных происшествий, то планируется обеспечить усиленный надзор за дорожным движением, в том числе на загородных автомобильных дорогах.