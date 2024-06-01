Синод освободил от должности главу отдела РПЦ по благотворительности

«Преосвященного епископа Верейского Пантелеимона, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, освободить от должности председателя Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению и от руководства Патриаршей гуманитарной миссией», — говорится в сообщении.
Временно исполняющим обязанности председателя отдела по благотворительности решением Синода назначен протоиерей Михаил Потокин, занимающий должность председателя Отдела социального служения Московской епархии.
Источник ТАСС в РПЦ сообщил, что решение об освобождении от должности епископа Пантелеимона принято в связи с «уже весьма пожилым возрастом владыки и необходимостью ротации кадров». При этом самому епископу оставалось лишь полтора года до 75-летия — момента, когда архиереи должны писать прошение на имя Патриарха Московского и всея Руси об уходе на покой (вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Синодом, многие архиереи еще долго остаются в должности. — РБК).
Епископ Пантелеимон родился в Москве в сентября 1950 года (73 года). В сан диакона рукоположен в 1978 году, а спустя год рукоположен во пресвитера и назначен настоятелем Троицкой церкви в селе Голочелово Московской области.
В 2002 году был назначен председателем Комиссии по церковной социальной деятельности при Епархиальном совете Москвы, а с 2010 года возглавлял Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению. В том же году был возведен в сан архимандрита.