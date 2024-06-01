Синод освободил от должности главу отдела РПЦ по благотворительности

Источник ТАСС в РПЦ сообщил, что решение об освобождении от должности епископа Пантелеимона принято в связи с «уже весьма пожилым возрастом владыки и необходимостью ротации кадров». При этом самому епископу оставалось лишь полтора года до 75-летия — момента, когда архиереи должны писать прошение на имя Патриарха Московского и всея Руси об уходе на покой (вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Синодом, многие архиереи еще долго остаются в должности. — РБК).