Летние фестивали в Воронеже 2024: расписание, программа

1 июня в Воронеже начинается XIII Платоновский фестиваль. Он продлится до 30 июня. В этом году его посвятили 125-летию Андрея Платонова. Будут и спектакли по произведениям писателя и уличная экскурсия-променад по письмам Платонова к жене. Программа форума искусств разнообразна. Стартует Платоновфест фестивалем уличных театров в парке «Алые паруса». Два дня артисты 11 коллективов будут показывать свои представления.