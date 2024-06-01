Летние фестивали в Воронеже 2024: расписание, программа

Летом культурная жизнь в Воронеже и области не заканчивается. Будет множество ярких событий. «Комсомолка» собрала путеводитель по летним фестивалям.
МУЛЬТПРАКТИКА.
До 2 июня включительно в Воронеже проходит второй Международный анимационный фестиваль «МультПрактика». В кинотеатре «Спартак» и в парке «Орленок» юным воронежцам бесплатно показывают лучшие детские мультики. А еще в программе аниматоры, мастер-классы, встречи с авторами мультфильмов. 0+
XIII ПЛАТОНОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ.
1 июня в Воронеже начинается XIII Платоновский фестиваль. Он продлится до 30 июня. В этом году его посвятили 125-летию Андрея Платонова. Будут и спектакли по произведениям писателя и уличная экскурсия-променад по письмам Платонова к жене. Программа форума искусств разнообразна. Стартует Платоновфест фестивалем уличных театров в парке «Алые паруса». Два дня артисты 11 коллективов будут показывать свои представления.
В театральной части несколько значимых спектаклей со всей страны. В музыкальной — выступления примы Хиблы Герзмава, несколько опен-эйров — у стен замка Ольденбургских, в Белом колодце и на причале Петровской набережной. В рамках фестиваля состоится мировая премьера концерта «Три степени свободы. Музыка > Кино > СССР», посвященного феномену советской музыки. 12+
90-ЛЕТИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ.
15 июня на Адмиралтейской площади пройдет фестиваль, посвященный 90-летию Воронежской области. Запланировано масштабное вечернее арт-шоу. В программе примут участие воронежские артисты — победительница шоу «Голос-11» Виктория Соломахина, победители шоу «Битва хоров-2023» эстрадный хор Воронежского концертного зала Fermata, танцевальная группа «Тодес», наши акробаты и гимнасты. А также питерский диджей Фил, который сыграет электронную музыку совместно с симфоническим оркестром ВКЗ. Праздник завершится световым шоу. Начало праздника в 20.30. 12+
ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В КОСТЕНКАХ.
8 июня в музее-заповеднике «Костенки» большой летний фестиваль. В программе работа нескольких интерактивных зон.
Фестиваль откроется в 11.00 специальной экскурсией «Из поколения в поколение. Музейные реликвии». В это же время начнут работу зоны «Музея забытой музыки» и «Города мастеров». 6+
В 12.00 театрализованная экскурсия «Оживший каменный век».
В 13.00 стартует пленэр в зеленой зоне музея-заповедника. 6+
В 14.00 мастер-класс «Живопись каменного века». 6+
В 12.00, 13.00 и 15.00 мастер-классы «Город мастеров». 6+
В 16.00 выступление театра «Кошка в лукошке». 0+
В 18.00 выступление Radio Tapok. 16+
НА ТРОИЦУ.
23 июня в Новой Усмани пройдет XXV фестиваль традиционной славянской культуры «На Троицу», посвященный Дню Святой Троицы. В программе шествие фольклорных коллективов, большой Троицкий хоровод на берегу реки Усманки, театрализованный обряд спуска на воду троицкого венка, работа сельских подворий, дегустация традиционной каши и яичницы, а также концерт этнографических и фольклорных коллективов. 0+
НА РОДИНЕ ПЯТНИЦКОГО.
6 июля в селе Александровка Таловского района запланирован XX фестиваль Всероссийского фестиваля народной песни, музыки и танца «На родине Пятницкого», посвященный 160-летию Митрофана Пятницкого, пропагандиста народной песни и основателя знаменитого хора. Пройдет ярмарка, выставка сельских подворий, гала-концерт фольклорных коллективов. 6+
ВОРОНЕЖ ФОЛЬКЛОРНЫЙ.
13 июля в воронежском парке «Алые паруса» запланирован VII Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный». Он будет посвящен 90-летию региона, а темой станет «Один день из жизни крестьянской семьи Воронежской области». Локация «Живая русская деревня» представит крестьянский быт с предметами домашней утвари. Будут работать ярмарочная площадь и ремесленные улицы — кузнецов, керамистов, прях, сапожников, музыкантов. Пройдет дефиле народных костюмов сел Воронежской области. И, конечно, большой концерт. 0+
НОЧЬ В ДИВНОГОРЬЕ.
13 июля в заповеднике Лискинского района пройдет фестиваль «Ночь в Дивногорье». У дивногорского праздника в этом году будет дневная часть (ее можно будет посетить свободно) и вечерняя — по билетам.
Итак, днем в Дивном переулке пройдут выступления коллективов с фольклорными и патриотическими программами, посвященные 90-летию Воронежской области, Лискинский музыкально-драматический театр покажет спектакль «Медведь», а на малой сцене пройдет концерт кавер-группы «Дождя не будет».
А вечером на сцене в конце улицы Подгорной выступит чеченский ансамбль танца «Вайнах». 6+
РУСЬ ПЕСЕННАЯ, РУСЬ МАСТЕРОВАЯ.
САВАЛЬСКИЕ РОССЫПИ.
10 августа в селе Терновка пройдет XX межрегиональный фестиваль народной музыки «Савальские россыпи». Будет ярмарка народных промыслов, демонстрация сельских подворий Терновского района и концерт самобытных коллективов. 0+
КЛАССИКА НА СЕНЕ.
23 августа запланирован новый форум «Классика на сене». Он будет посвящен классической музыке. Шедевры исполнят ведущие коллективы России и Белоруссии, Луганской и Донецкой Народных Республик. (6+).
РАМЕНЬЕ-ОПЕРА.
В последние выходные августа у стен замка Ольденбургских пройдет V летний театральный фестиваль «Раменье-Опера». В течение двух дней на сцене перед дворцом выступят артисты Воронежского театра оперы и балета. В естественных декорациях представят шедевры оперной и балетной классики. 6+