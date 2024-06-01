ЕС ввел санкции против губернатора Приморья из-за дружеских связей с КНДР

Губернатор Приморья Олег Кожемяко дал комментарий по поводу введенных против него санкций Евросоюза. По словам главы края, ситуация не повлияет на отношения с дружескими странами, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
О том, что против губернатора ввели санкции, рассказали в представительстве МИД России во Владивостоке, цитируя зарубежные первоисточники. Из документа следует, что поводом для такого решения стали подарки, а именно штурмовой бронежилет и шесть беспилотников, которые Олег Кожемяко передал главе КНДР Ким Чен Ыну во время его визита в Приморье.
«Я в ЕС давно не езжу, там ничего нет, что туда бы влекло. У нас есть свои прекрасные места. Поэтому есть эти санкции, или нет их — абсолютно безразлично. А с добрыми соседями из Корейской Народно-Демократической Республики у нас давние дружеские связи, которые возникли задолго до появления самого Евросоюза, есть сейчас и останутся после ЕС», — передает слова губернатора ТАСС.