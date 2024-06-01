Минобрнауки: доля несдавших экзамены мигрантов с января выросла почти в 10 раз

«Возможность сдачи экзамена на всей территории России сохранена. При этом уровень соблюдения процедуры приема экзамена тоже вырос — процент несдавших с января по май увеличился почти в 10 раз», — говорится в сообщении.
По данным министерства, сейчас в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов. 41 из них функционирует на базе МВД России, 87 — на базе федеральных и региональных вузов, а еще 1 — на базе региональной государственной организации.
В Минобрнауки напомнили, что с 1 мая коммерческим организациям запрещено проводить экзамены для иностранцев и выдавать им сертификаты.