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Минобрнауки: доля несдавших экзамены мигрантов с января выросла почти в 10 раз

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доля несдавших экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ иностранцев для получения разрешения на работу или проживание в стране за период с января по май выросла практически в 10 раз. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки, там отметили, что это связано с более высоким вниманием к процедуре сдачи.

Источник: РИА "Новости"

«Возможность сдачи экзамена на всей территории России сохранена. При этом уровень соблюдения процедуры приема экзамена тоже вырос — процент несдавших с января по май увеличился почти в 10 раз», — говорится в сообщении.

По данным министерства, сейчас в России функционирует 129 площадок для проведения экзаменов для мигрантов. 41 из них функционирует на базе МВД России, 87 — на базе федеральных и региональных вузов, а еще 1 — на базе региональной государственной организации.

В Минобрнауки напомнили, что с 1 мая коммерческим организациям запрещено проводить экзамены для иностранцев и выдавать им сертификаты.

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