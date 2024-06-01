Минобрнауки: доля несдавших экзамены мигрантов с января выросла почти в 10 раз

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Доля несдавших экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства РФ иностранцев для получения разрешения на работу или проживание в стране за период с января по май выросла практически в 10 раз. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки, там отметили, что это связано с более высоким вниманием к процедуре сдачи.