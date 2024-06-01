«Одеть и накормить — не главное». Откровения мамы 11 детей, своих и приемных

Многодетная мама из Кузбасса руководит детским центром, активно участвует в волонтёрской деятельности и успешно воспитывает детей. У Татьяны Головиной из Ленинска-Кузнецкого 11 детей, трое из них приёмные.
Героиня kuzbass.aif.ru уверена: успешной можно быть во всех сферах, если очень этого захотеть.
Возьми меня с собой!
Инна Сергеева, kuzbass.aif.ru: Татьяна, вы изначально думали о такой большой семье?
Татьяна Головина: Мы с мужем из многодетных семей. Муж был седьмым ребёнком, и у меня четыре сестры и два брата. Наши родители верующие, мы и познакомились с супругом в христианском лагере более 25 лет назад. Всё произошло стремительно — через несколько месяцев после нашей встречи он сделал мне предложение.
О большой семье я думала всегда. Лет, наверное, с 12 мечтала открыть семейный детский дом. Рассуждала так: я живу в благополучной семье, а кому-то не хватает тепла, любви и заботы. Значит, я могу помочь тем, у кого трудности, у меня есть такая возможность.
— Расскажите о ваших детях.
— У нас 11 детей, три дочки — приёмные. Шестеро живут со мной, остальные взрослые, у них свои семьи. Всех своих детей назвали в честь бабушек и дедушек. Старшему сыну Василию уже 25 лет. Он живёт и учится в Кемерове в медицинском университете на педиатра, работает фельдшером скорой помощи.
Софии 22 года, она замужем. Ариксону 20 лет, учится в индустриальном техникуме на механика. Когда у нас было трое детей, помню, по всему городу были развешаны объявления: «Мама, возьми меня!» А я еду, вижу это и реву — давно ведь болею этой темой.
Муж решил привезти меня в ближайший детский дом. Оказалось, он для особенных детей. Нас встретили там и рассказали, что недавно к ним поступила педагогически запущенная девочка и что лучше ей здесь не находиться: если останется — восстановиться не сможет. И нам вывели её — нашу Натальку. Такая милашка! Ей было на тот момент 6 лет. Мы забрали её сразу.
А ещё нам передали письма, которые ей писала старшая сестра Жанна. Она находилась в детском доме Мысков. Мы с мужем подумали: нельзя разлучать детей, и поехали к Жанне. Со второго дня нашего знакомства она стала называть нас мамой и папой. Сейчас Наталье 25, Жанне 32. Обе замужем, у обеих дети.
В 2006 году у нас родился Николай. Сейчас он студент индустриального колледжа, тоже учится на механика. Ещё у нас дочери Яна и Ульяна: первая в 9 классе, второй 10 лет. И сыновья: Лёве 12 лет, а младшему Давиду — семь.
Когда я была беременна Давидом, мне позвонили из органов опеки и предложили удочерить девочку: у неё умер отец, а она была очень домашняя — жаль было отдавать в детский дом. Когда увидели её — поняли, что обязательно заберём. Сейчас ей уже 21 год, и она тоже замужем.
Все родные дети у меня окончили музыкальную школу. Играют на разных инструментах: фортепиано, виолончель, домра, аккордеон, барабаны. У приёмных детей за плечами художественная школа.
Сохранять мир в сердцах.
— Как приёмных детей приняли ваши родные ребятишки? Что делали вы, чтобы дети не чувствовали разницы?
— Наши девчонки влились в семью хорошо. Серьёзных ссор и конфликтов у нас никогда не было. Ко всем детям относимся одинаково, никогда не делили их на своих и приёмных.
Сказать честно, меня эта проблема не сильно волновала, гораздо больше мы с мужем переживали за то, что наши приёмные дети привнесут из своих старых семей — у каждого ребёнка был негативный, неблагополучный опыт. Мы очень не хотели этого и старались воспитывать всех на библейских принципах.
У нас есть традиция — каждый вечер читаем Библию, обсуждаем её, разговариваем, как прошёл день, что было хорошего, что плохого и как правильно нужно было поступить. И я вижу, что такое воспитание даёт результат — старшие дети правильно строят семейные отношения, не курят, не употребляют алкоголь, поддерживают в семьях мир.
Я считаю, что главное — не накормить и одеть детей, а правильно их воспитать. И наши основные принципы — чтобы дети сохраняли мир в своих сердцах, окружающих, в своих семьях, чтобы ценили и любили друг друга. А ещё у нас есть правило: когда в нашу крепкую семью приходят испытания, мы не говорим: «Это из-за тебя!», говорим: «Мы с тобой».
— Вы активно участвуете в волонтёрской деятельности, семейных конкурсах. Зачем?
— Несколько лет назад на одном из школьных праздников я увидела, как волонтёры Совета женщин города Ленинска-Кузнецкого дарили ребятишкам подарки. Помню, подумала — как здорово! Я тоже хотела бы быть с ними!
Прошло время — и я стала частью этой команды. Мы помогаем детям с особенностями развития: проводим для них праздники, спортивные мероприятия, делаем подарки. Мои старшие дети тоже активно подключаются — могут выступить на празднике, поиграть с ребятами. Нам нравится быть нужными людям!
Мы любим участвовать в разных конкурсах. Это объединяет семью, помогает реализовать творческий потенциал. В своих повседневных заботах, суете на это порой не хватает времени, сложно собраться всем вместе. А несколько лет назад мы стали победителями всероссийского конкурса «Крепкая семья — крепкая Россия».
Мечты сбываются.
— У вас ещё есть и детский центр. Почему его открыли? И как на всё хватает времени?
— Пока я была в декрете, без дела не сидела: окончила педагогический институт, пошла учиться дальше. В итоге у меня две специальности — логопед и олигофренопедагог. Работала в детских центрах, набиралась опыта и всегда хотела открыть свой. И тут мы удачно нашли помещение в аренду и открыли своего «Аистёнка».
Мы работаем вдвоём: я как дефектолог и ещё один педагог-логопед: готовим детей к школе, занимаемся индивидуально, ставим речь. У нас постоянно занимается около 40 ребятишек. А я до сих пор с удовольствием учусь — езжу на семинары, курсы, лекции.
Скажу честно, не везде успеваю — это невозможно. Стараюсь распределять своё время так, чтобы ряд дел выполняли мои дети. Например, они могут убраться или приготовить обед…
— Состоявшаяся женщина — какая она? И что скажете молодым женщинам, которые только задумываются о детях?
— На мой взгляд, это женщина, которая не жалеет ни о чём, довольна тем, что делает и что происходит вокруг. Я именно такая: всё, что задумала, чего хотела, о чём мечтала — исполнилось. Теперь хочется счастья для своих детей: чтобы выучились, укрепились в этой жизни, знали, куда идут и чего хотят.
А молодым женщинам хочу сказать: жизнь коротка, и пока есть время — используйте его: рожайте детей, потом его не будет. Как может не быть и здоровья. Вкладывайтесь в ребятишек, не жалейте ни сил, ни времени — в будущем пожнёте, что вложили.
Я знаю точно: дети профессиональному становлению женщины не помеха. Если сильно захочешь, то и выучишься, и на работу хорошую устроишься, и своё дело откроешь. А параллельно будешь воспитывать детей, обучая тому, чему научилась сама. Это раньше было сложно — нашим бабушкам и дедушкам, теперь намного проще. Есть желание родить несколько — действуйте, не бойтесь. Я очень счастливый человек — глядя на своих ребятишек, радуюсь и понимаю: всё, что мы с мужем делаем — не зря.