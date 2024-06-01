«Одеть и накормить — не главное». Откровения мамы 11 детей, своих и приемных

Я знаю точно: дети профессиональному становлению женщины не помеха. Если сильно захочешь, то и выучишься, и на работу хорошую устроишься, и своё дело откроешь. А параллельно будешь воспитывать детей, обучая тому, чему научилась сама. Это раньше было сложно — нашим бабушкам и дедушкам, теперь намного проще. Есть желание родить несколько — действуйте, не бойтесь. Я очень счастливый человек — глядя на своих ребятишек, радуюсь и понимаю: всё, что мы с мужем делаем — не зря.