Мама 11 детей из Кузбасса рассказала, как воспитывает своих и приёмных

«У нас есть традиция — каждый вечер читаем Библию, обсуждаем её, разговариваем, как прошёл день, что было хорошего, что плохого и как правильно нужно было поступить. И я вижу, что такое воспитание даёт результат — старшие дети правильно строят семейные отношения, не курят, не употребляют алкоголь, поддерживают в семьях мир», — говорит женщина.