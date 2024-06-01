Мама 11 детей из Кузбасса рассказала, как воспитывает своих и приёмных

Многодетная мама руководит детским центром, активно участвует в волонтёрской деятельности и успешно воспитывает детей. У Татьяны Головиной из Ленинска-Кузнецкого 11 детей, трое из них приёмные. Она рассказала kuzbass.aif.ru, как успевает всех успешно воспитывать.
«У нас есть традиция — каждый вечер читаем Библию, обсуждаем её, разговариваем, как прошёл день, что было хорошего, что плохого и как правильно нужно было поступить. И я вижу, что такое воспитание даёт результат — старшие дети правильно строят семейные отношения, не курят, не употребляют алкоголь, поддерживают в семьях мир», — говорит женщина.
Также она считает, что главное — не накормить и одеть детей, а правильно их воспитать. Главные принципы семьи Головиных — чтобы дети сохраняли мир в своих сердцах, окружающих, семьях, чтобы ценили и любили друг друга.